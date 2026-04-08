Doanh nghiệp Việt được khuyến khích mở rộng toàn cầu

Các đơn vị trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ sẽ được hỗ trợ tiếp cận vốn, chính sách, với mục tiêu 10.000 lượt doanh nghiệp được đào tạo về kinh doanh toàn cầu.

Thông tin được nêu trong "Chương trình Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030", được Chính phủ phê duyệt ngày 6/4. Chương trình xác định khu vực kinh tế tư nhân là quan trọng dẫn dắt quá trình vươn ra thị trường quốc tế. Ba định hướng chính được nêu gồm: giải quyết điểm nghẽn thể chế - chính sách; khuyến khích các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh; ưu tiên doanh nghiệp có năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 ít nhất 10.000 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo về triển khai đầu tư, kinh doanh ở nước ngoài. 1.000 doanh nghiệp được tư vấn và xây dựng kế hoạch vươn ra thị trường quốc tế. Ít nhất 100 doanh nghiệp được hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài, trong đó có 30% theo phương thức M&A (mua bán, sáp nhập).

Ít nhất 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu, toàn diện từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất đến phân phối và xây dựng thương hiệu quốc tế để tham gia vào chuỗi giá trị khu vực lẫn toàn cầu. Trong đó, tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn trong các ngành mũi nhọn, chiến lược tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Ngoài ra, tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ kinh doanh trên các sàn giao dịch xuyên biên giới, với ít nhất 10 đơn vị đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.

Các ngành được ưu tiên bao gồm nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ và dịch vụ. Về mặt thị trường, chương trình xác định Đông Nam Á, Đông Bắc Á phù hợp để phát triển các trung tâm phân phối khu vực, logistics lạnh và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Nhóm thị trường giá trị cao, tiêu chuẩn khắt khe (EU, Mỹ, Nhật Bản, Australia...) đòi hỏi nâng chuẩn ESG, số hóa truy xuất nguồn gốc. Hướng đi phù hợp với những khu vực có yêu cầu cao là phát triển dịch vụ sau bán hàng, R&D, marketing xuất khẩu, vận hành kho ngoại quan. Chiến lược khuyến khích doanh nghiệp đầu tư M&A vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên để tiếp cận công nghệ, thương hiệu, hệ thống phân phối và mô hình quản trị.

Thị trường Trung Đông, Nam A, châu Phi, Mỹ Latinh, được xác định tiềm năng với các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (dệt may, da giày, công nghiệp hỗ trợ...); nông nghiệp và công nghệ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản...

Để hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình đưa ra 5 nhóm giải pháp. Trước hết là tạo lập khung thể chế đồng bộ, minh bạch và thuận lợi nhằm khuyến khích, hỗ trợ, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

Song song đó, chương trình sẽ xây dựng nền tảng thông tin, nhận thức và năng lực vươn ra thị trường quốc tế. Trong đó, hệ thống cơ sở dữ liệu (Go Global Platform) sẽ được xây dựng, vận hành đồng bộ, tạo nền tảng thông tin cập nhật và ổn định dài hạn cho doanh nghiệp ở thị trường quốc tế.

Nhóm nhiệm vụ khác là khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là đầu tư M&A để tiếp cận nguồn lực thế giới, mở rộng không gian tăng trưởng kinh tế, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các doanh nghiệp được thúc đẩy tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu, tăng cường mức độ độc lập, tự chủ chiến lược, phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, thương mại điện tử xuyên biên giới được coi là một hướng đi quan trọng. Chương trình tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động thương mại số xuyên biên giới nhằm thúc đẩy tăng trưởng dựa trên công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và bền vững.

Số liệu của Tổng cục Thống kê ghi nhận năm 2025, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (cấp mới và điều chỉnh) đạt hơn 1,36 tỷ USD, tăng 88,7% so với năm 2024. Riêng quý I/2026, Việt Nam có 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 597,2 triệu USD, gấp 2,6 lần cùng kỳ 2025. 4 dự án điều chỉnh vốn tăng 22,8 triệu USD, gấp 4,3 lần. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 619,9 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hoài Phương