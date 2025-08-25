Doanh nghiệp tối ưu dòng vốn chờ bằng tài khoản Siêu lợi suất VIB

Tài khoản Siêu lợi suất giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) kiếm lời từ khoản tiền nhàn rỗi ngắn hạn theo ngày, với lợi suất đến 4,5%/năm, không cần thay đổi quy trình vận hành.

Trong vận hành của hộ kinh doanh, SME, tiền không chỉ ra-vào mà còn có lúc đứng chờ. Đó là khoản đệm dòng tiền giữa hai mốc chi-thu, thời điểm chờ thanh toán, hoặc nằm yên trong quỹ dự phòng. Với tài khoản Siêu lợi suất sinh lời theo ngày, thuộc bộ công cụ quản trị tài chính số VIB Business của Ngân hàng Quốc tế (VIB), phần vốn đang chờ ấy sẽ tự làm việc để sinh lời từng ngày.

Tài khoản Siêu lợi suất giúp dòng tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp sinh lời mỗi ngày đến 4,5% một năm. Ảnh: VIB

Siêu lợi suất và bộ công cụ VIB biến khoảng hẫng dòng tiền thành lợi tức

Nhiều hộ kinh doanh, SME đã quen cảnh hôm nay nhập hàng, nhưng phải 1-2 tuần, thậm chí cả tháng sau mới thu được tiền bán hàng về. Trong khoảng chờ đó, họ luôn phải giữ sẵn một khoản đệm vốn để vận hành. Trước đây, với khoản này, hộ kinh doanh và SME thường sẽ gửi kỳ hạn rất ngắn (rút sớm mất lãi), hoặc chấp nhận để tiền nằm im trong tài khoản thanh toán và bỏ lỡ cơ hội sinh lời.

Giờ đây, chỉ cần kích hoạt Siêu lợi suất trên VIB Business, phần vốn ngắn này sẽ tự động sinh lời theo ngày. Doanh nghiệp vẫn có thể chi trả, chuyển khoản, nộp thuế... bất cứ lúc nào, và lợi nhuận đã tích lũy đến thời điểm sử dụng vẫn được bảo toàn. Nghĩa là vốn dự trù cho vận hành, trong lúc chưa dùng tới, vẫn tạo giá trị.

Ví dụ, một công ty chuyên cung cấp trái cây tươi tại TP HCM thường nhập số lượng lớn hàng hóa vào đầu tuần, trong khi cuối tuần mới thu tiền từ khách hàng về. Do đó, họ luôn cần một khoản đệm vài trăm triệu đồng để xoay vòng. Khi dùng Siêu lợi suất, tổng lợi tức thực tế mỗi tháng có thể vài trăm nghìn đến vài triệu đồng (tùy số dư duy trì trong tài khoản Siêu lợi suất), đủ bù một phần chi phí điện, nước, vận chuyển...

Bên cạnh đó, tận dụng thêm các tính năng trên VIB Business như QR Checkout và SoftPOS, công ty sẽ nhận tiền về ngay khi khách thanh toán, rút ngắn độ giãn vốn. Tính năng Voice Alert hỗ trợ thông báo tiền về ngay tức thì. Nếu doanh thu về chậm hơn dự kiến, thẻ tín dụng VIB Business Card sẽ trở thành nguồn vốn nhanh cho doanh nghiệp, hạn mức lên tới một tỷ đồng, không cần tài sản đảm bảo, miễn lãi đến 58 ngày, phù hợp cho việc nhập hàng trước - thanh toán sau. Nếu cần vốn lớn hơn, doanh nghiệp có thể dùng gói nguồn vốn 150 tỷ, giải ngân nhanh với lãi suất chỉ khoảng 6,7%/năm.

Thẻ tín dụng VIB Business Card cũng là nguồn vốn nhanh cho doanh nghiệp, hạn mức lên tới một tỷ đồng. Ảnh: VIB

Tiền chờ thanh toán hay đang dự phòng vẫn có thể "đẻ" ra tiền

Tương tự, trong hoạt động B2B, doanh nghiệp thường để sẵn một khoản tiền để trả nợ, thanh toán khi đến hạn cho nhà cung cấp. Đa số doanh nghiệp để khoản này nằm im vì gửi kỳ hạn sẽ thiếu linh hoạt.

Tuy nhiên, sử dụng tài khoản Siêu lợi suất VIB, doanh nghiệp có thể duy trì số tiền để sẵn cho lịch chi, nhưng mọi đồng vốn chưa dùng đến sẽ sinh lời mỗi ngày với lợi suất tối đa 4,5%/năm. Quan trọng là đến ngày thanh toán có thể rút ra ngay, và phần lợi tức đến thời điểm rút vẫn được giữ. Kết quả, doanh nghiệp vừa giữ được tính thanh khoản, vừa tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn.

Trên nền tảng VIB Business, vòng quay công nợ còn được đẩy nhanh thông qua hóa đơn điện tử (e-Invoice), cổng thanh toán trực tuyến và kết nối B2B qua VnPay. Thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng, SME giảm áp lực phải giữ dòng vốn ngắn quá lớn, đồng nghĩa với việc phần vốn nhàn rỗi sẽ có cơ hội sinh lời nhiều hơn.

Ngoài ra, các SME đều cần quỹ dự phòng cho rủi ro hoặc cơ hội nhập hàng nhanh. Chỉ để quỹ trong tài khoản thanh toán sẽ là lãng phí. Cách quản trị hiện đại là xếp lớp quỹ: lớp một để chi tiêu cho các đột biến nhỏ trong ngày cũng như gia tăng giá trị mà vẫn giữ thanh khoản - lớp này đưa vào tài khoản Siêu lợi suất; lớp hai là đầu tư theo khẩu vị rủi ro.

Ví dụ, một xưởng gia công, sản xuất nếu duy trì quỹ dự phòng khoảng 300 triệu đồng, thì có thể cấu trúc: 150 triệu cho lớp một (linh hoạt và sinh lời theo ngày); 150 triệu cân nhắc kênh đầu tư phù hợp.

Các dòng tiền phù hợp để doanh nghiệp sử dụng tài khoản Siêu lợi nhuận. Đồ họa: VIB

Ba trạng thái vốn: ngắn hạn khoản đệm, chờ thanh toán, quỹ dự phòng từng được xem là điểm chết của dòng tiền. Tuy nhiên, với Siêu lợi suất và VIB Business, chúng có thể trở thành điểm sinh lời chủ động: tiền chưa dùng tới không còn ngủ quên, mà tích lũy lợi nhuận từng ngày cho đến lúc cần sử dụng. Khi có công cụ đúng, hộ kinh doanh, SME có thể chuyển đổi tư duy: mỗi đồng vốn ngắn, ngay cả khi đang chờ, cũng có thể tạo ra giá trị.

Diệp Chi