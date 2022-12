Doanh nghiệp công nghệ tìm hướng nâng cao giá trị toàn cầu

Phiên buổi sáng Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số (VFTE 2022), sau chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về những việc cần làm ngay của ngành công nghệ, Thứ trưởng Thông tin Truyền thông Phạm Đức Long khẳng định Bộ sẽ dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tạo ra những sản phẩm do người Việt làm chủ, hướng tới mục tiêu cao nhất là người dân hạnh phúc, đất nước phát triển.

Sau chia sẻ từ lãnh đạo Chính phủ, ban tổ chức giải thưởng Make in Viet Nam đã công bố và vinh danh 40 doanh nghiệp ở 4 hạng mục: Sản phẩm số xuất sắc cho chính phủ số; Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số; Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số và Sản phẩm số tiềm năng. Trong đó các sản phẩm của Rynan Technologics Vietnam, Viettel, FPT và MISA nhận giải Vàng nhờ có tính tác động đến sự phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số thời gian qua.

VFTE 2022 thu hút đông đảo các doanh nghiệp công nghệ tham dự. Ảnh: Đình Tùng

Các sản phẩm được đánh giá theo tiêu chí thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, công đoạn cốt lõi do người Việt thực hiện. So với năm trước, giải thưởng 2022 có sự đổi mới về tiêu chí "giá trị thực tế" thành "có tác động, ảnh hưởng tới phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số". Điều này thể hiện qua các yếu tố: kết quả sản xuất, kinh doanh, thị phần, số lượng người sử dụng; tác động, ảnh hưởng và mức độ lan tỏa; khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế.

Trong buổi chiều, với chủ đề "Kết nối hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ công nghệ Make in Viet Nam và nước ngoài", đại diện MobiFone, Điện Quang, VieON, Sun Electronics, MediaTek, Google Cloud... sẽ đưa ra các giải pháp công nghệ mới và cùng bàn thảo để tìm hướng gia tăng giá trị toàn cầu cho các giải pháp Việt.

Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 xoay quanh chủ đề "Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu". Lần thứ tư tổ chức, VFTE 2022 hướng tới thúc đẩy quá trình triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia với mục tiêu kép: phát triển đồng bộ ba trụ cột - Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, với ba hoạt động chính: phiên thảo luận; trao giải Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2022; và triển lãm giải pháp số Make in Viet Nam tiêu biểu.

VnExpress