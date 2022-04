Đoàn khách quốc tế đông nhất đến TP HCM sau mở cửa

TP HCMGần 130 du khách Mỹ được chào đón tại Bảo tàng Lịch sử sáng 8/4, là đoàn khách quốc tế đông nhất tới thành phố sau khi du lịch mở cửa.

Đoàn gồm chủ yếu là doanh nhân, thương gia các doanh nghiệp, hiệp hội... của Mỹ. Hầu hết họ đều là những người lần đầu tiên đến TP HCM. Trong hành trình khám phá Việt Nam, đoàn đã chọn thành phố là điểm dừng chân, lưu trú dài nhất.

Đoàn sẽ tham quan, thưởng thức ẩm thực và các dịch vụ chất lượng cao: lưu trú khách sạn 5 sao, đi du thuyền trên sông Sài Gòn, tham quan địa đạo Củ Chi, chợ Bến Thành cũng như du lịch đồng bằng sông Cửu Long... Đặc biệt, đoàn tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Áo dài lần thứ 8 năm 2022 của thành phố.

Mỗi khách Mỹ được lãnh đạo thành phố, sở Du lịch tận tay trao khăn rằn và nón lá chào đón. Ảnh: Huỳnh Nhi

Bà Nancy Lesage, một du khách trong đoàn, chia sẻ rất ấn tượng với sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, xem trình diễn áo dài và chương trình văn nghệ đặc sắc ngay khi đặt chân đến thành phố. "Tôi cảm thấy yên tâm và không lo ngại về dịch Covid-19 khi đến đây. Mọi thứ đều tràn đầy sức sống", bà nói và cho biết sau khi trở về Mỹ sẽ giới thiệu đến người thân, chia sẻ hình ảnh ấn tượng về Việt Nam để mọi người cùng đi du lịch.

Là số ít những người trong đoàn từng đến Việt Nam, bà Debra Rosen nói mình hiếm khi du lịch hai lần một nơi nào đó nếu không thật sự yêu thích và ấn tượng. "Tôi đã làm điều đó với TP HCM và Việt Nam. Tôi yêu đất nước các bạn", vị khách đến từ California cho hay.

Tại lễ đón, đoàn đã nhận nhiều quà tặng hấp dẫn và chính sách ưu đãi về lưu trú, ẩm thực, mua sắm... của các doanh nghiệp, thể hiện sự thân thiện, mến khách của ngành du lịch TP HCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch, cho biết: "Đây là đoàn du khách du quốc tế lớn đến TP HCM đúng thời điểm tổ chức lễ phát động chương trình TP HCM chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City. Sự kiện đón tiếp này là lời chào, bày tỏ tình cảm, sự sẵn sàng của thành phố gửi đến khách du lịch trong và ngoài nước khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Sau đoàn khách này, chúng tôi sẽ tiếp tục đón những đoàn khách MICE từ các thị trường khác với số lượng 4.000-5.000 người".

Ngoài TP HCM, đoàn sẽ đến thăm Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Đồng bằng sông Cửu Long... Ảnh: Huỳnh Nhi

Chương trình TP HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City kêu gọi hưởng ứng tích cực của các sở, ban ngành, quận huyện, mọi công dân đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, truyền tải thông điệp thành phố là điểm đến an toàn - hấp dẫn - thân thiện, nhằm thu hút khách du lịch.

Huỳnh Nhi