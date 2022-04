Đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên quay lại Đà Nẵng

Khách Hàn Quốc trở lại được cho là bước tiến quan trọng trong việc khôi phục thị trường du lịch quốc tế cho Đà Nẵng.

Trưa 29/4, chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là chuyến bay Đà Nẵng - Hàn Quốc đầu tiên được nối lại sau 2 năm.

Ngành du lịch Đà Nẵng chào đón đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên quay lại sau 2 năm, trưa 29/4. Ảnh: Nguyễn Đông

Đại diện Sở Du lịch đã đón 220 du khách, tặng quà và hoa... Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở, cho biết Hàn Quốc là thị trường hàng đầu của du lịch Đà Nẵng trước khi Covid-19 bùng phát. "Việc khôi phục thị trường này rất được thành phố quan tâm", ông nói.

Hiện đường bay Đà Nẵng - Seoul mỗi tuần có 6 chuyến, khởi hành từ Đà Nẵng lúc 23h45 các ngày thứ 3-5-7 và chuyến bay lúc 7h các ngày 4-6 và chủ nhật. Hai ngành du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam đã phối hợp với hãng hàng không khảo sát điểm đến cho hơn 15 đơn vị lữ hành uy tín của Hàn Quốc, nhằm thu hút khách Hàn Quốc quay lại Đà Nẵng và miền Trung.

Người dân chen chân xem vũ hội đường phố, tại lễ khai trương khu phố đi bộ An Thượng, tối 28/4. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Đà Nẵng dự kiến đón 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan (Bangkok), Hàn Quốc (Incheon) và khoảng gần 600 chuyến nội địa. Đà Nẵng cũng khai trương mùa du lịch biển với nhiều hoạt động mới như mở cửa khu phố du lịch An Thượng, khai trương không gian bãi biển đêm Mỹ An, bay dù lượn, thi chèo SUP, trình diễn thuyền buồm, thi đắp tượng cát nghệ thuật, lễ hội đường phố...

Nguyễn Đông