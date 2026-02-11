Đỏ lửa kho cá ở làng Nhân Hậu ngày giáp Tết

Cá kho được chọn là trắm đen nuôi từ 3 năm trở lên, nặng 6-10 kg, ăn ngô nên thân thon dài, thịt dày và săn chắc. Ông Sản cho biết đây là thời điểm cá cho chất lượng thịt ngon nhất. Cá nuôi bằng cám tăng trọng thường bụng to, mình ngắn, thịt mềm, dễ nhão và hao thịt khi kho.

Sau khi đánh vảy, cá được sát muối, rửa nhiều lần, dùng chanh khử mùi tanh rồi bỏ đầu, ruột, vây và cắt khúc. Mỗi con cá nặng khoảng 10 kg, sau sơ chế chỉ còn khoảng 7 kg thịt để đưa vào kho.