Độ làm lạnh của điều hòa chịu ảnh hưởng thời tiết như thế nào?

Mức độ làm lạnh của điều hòa bị ảnh hưởng từ thời tiết như thế nào. Tại sao trời nắng nóng tôi bật 25 độ C chỉ mát bằng trời tối tôi bật 27 độ C? (Phạm Phương)

Chuyên gia tư vấn

Thời tiết nắng nóng liên tục sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiệt độ không gian người dùng bật máy điều hòa. Cụ thể, nhiệt độ ngoài trời tăng cao buộc máy phải hoạt động nhiều hơn để làm mát không khi trong phòng. Ngược lại, khi thời tiết mát, máy sẽ chạy ít hơn để đạt được nhiệt độ người dùng cài đặt trên điều khiển. Đó cũng là lý do trời nắng nóng bạn bật 25 độ C chỉ cảm thấy mát bằng bạn bật 27 độ C khi trời tối.

Chuyên gia Trần Văn Cân

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Casper Việt Nam