Điều khoản bí mật của Nagelsmann với tuyển Đức

Hợp đồng của Julian Nagelsmann có điều khoản quy định HLV này sẽ mất việc nếu tuyển Đức bị loại từ vòng bảng và thưởng lớn trong trường hợp vô địch Euro 2024.

Đức liên tục gây thất vọng sau khi vô địch World Cup 2014. Họ chưa thắng trận knock-out nào tại giải đấu quốc tế lớn kể từ Euro 2016, khi bị loại ở vòng bảng của hai kỳ World Cup gần nhất (2018, 2022) và thua Anh ở vòng 1/8 Euro 2020.

Vì thế, sau khi lần lượt chia tay Joachim Low và Hansi Flick, LĐBĐ Đức (DFB) rất thận trọng trong việc đàm phán hợp đồng với HLV mới để tránh kết quả tệ hại tương tự ở Euro 2024 trên sân nhà.

Nagelsmann được bổ nhiệm từ tháng 9/2023 từ gặt hái thành công bước đầu khi thắng Pháp 2-0 và Hà Lan 2-1 ở đợt tập trung hồi tháng Ba, bên cạnh thuyết phục tiền vệ Toni Kroos trở lại đội tuyển. Nhờ đó, Nagelsmann được DFB gia hạn đến hết tháng 7/2026, nhiều hơn hợp đồng cũ hai năm, và hưởng lương 6,5 triệu USD mỗi năm.

Theo Bild, DFB cài điều khoản phòng trường hợp Nagelsmann đi vào vết xe đổ của hai người tiền nhiệm là Flick và Low. Cụ thể, nếu Nagelsmann không thể dẫn dắt Đức vượt qua vòng bảng Euro 2024, DFB có thể lập tức thôi hợp đồng với HLV 36 tuổi mà không cần đền bù. Ê-kíp của Nagelsmann, trừ trợ lý 36 tuổi Sandro Wagner, cũng sẽ rời đội tuyển.

HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann (áo trắng, phải) và trợ lý Sandro Wagner (trái) quan sát buổi tập tại Freudenstadt, Đức ngày 12/6/2024. Ảnh: AP

Ngược lại, Nagelsmann sẽ được thưởng 435.000 USD nếu giúp Đức vô địch Euro lần đầu tiên kể từ năm 1996, số tiền ngang các cầu thủ. Cụ thể, nếu vô địch Euro 2024, 26 tuyển thủ Đức sẽ nhận tổng cộng 11,3 triệu USD. Mỗi người có thể lĩnh trung bình 435.000 USD, mức kỷ lục tại các giải đấu lớn của đội tuyển này.

Hôm 12/6, Đức thay đổi đội hình dự Euro 2024 khi gạch tên Aleksandar Pavlovic vì bị viêm amidan. Tiền vệ 19 tuổi gốc Serbia là phát hiện của Bayern mùa 2023-2024 và lần đầu khoác áo tuyển Đức ở trận giao hữu với Ukraine hồi đầu tháng.

DFB xác nhận sẽ thay thế Pavlovic bằng Emre Can - người đã hội quân cùng các đồng đội ở Herzogenaurach vào tối 12/6. Can góp công lớn giúp Dortmund tiến tới trận chung kết Champions League và có 43 trận ra sân cho tuyển Đức.

"Chúng tôi muốn tiền vệ trung tâm khác và quyết định chọn Can", Nagelsmann giải thích. "Can thể hiện sự nhiệt tình và sẵn sàng gia nhập đội. Chúng tôi muốn cầu thủ có kinh nghiệm, biết cách đối phó với áp lực và Can có thể đáp ứng tốt những yêu cầu đó".

Đức chạy đà chật vật khi hòa giao hữu Ukraine 0-0 và thắng ngược Hy Lạp 2-1. Tại Euro 2024, Đức nằm ở bảng A, lần lượt gặp Scotland ngày 14/6, Hungary ngày 19/6 và Thụy Sĩ 23/6.

