Điều hòa thông minh Daikin FTKF vào chung kết Tech Awards 2025

Điều hòa thông minh FTKF của Daikin Vietnam có mặt tại vòng chung kết Tech Awards 2025 nhờ các tính năng hiện đại, tiện dụng.

Thời gian bình chọn vòng chung kết Tech Awards 2025 diễn ra từ ngày 11 đến 31/12. Điều hòa thông minh FTKF cũng có một đề cử tại hạng mục "Thương hiệu gia dụng của năm" trong tổng số 16 hạng mục của giải thưởng.

Khác với năm trước, điều hòa không còn là hạng mục bình chọn riêng mà được xếp chung trong lĩnh vực thương hiệu gia dụng. Điều này khiến mức độ cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về những giá trị thiết thực dành cho người dùng. Daikin góp mặt tại vòng chung kết nhờ những cải tiến trong công nghệ, chú trọng phát triển giải pháp phù hợp với đặc thù khí hậu trong nước.

Daikin FTKF được trang bị công nghệ lọc khí Streamer, giúp làm sạch không khí một cách chủ động. Công nghệ này có khả năng ức chế đến 99,9% vi khuẩn và virus, đồng thời phân hủy các chất gây mùi và tác nhân ô nhiễm, mang đến không gian sống trong lành.

Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Streamer và Humi Comfort, sản phẩm còn giải quyết tình trạng độ ẩm cao - nguyên nhân khiến không gian trở nên bí bách, dễ phát sinh ẩm mốc và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong khi Streamer giúp hạn chế vi khuẩn, nấm mốc hình thành bên trong dàn lạnh thông qua cơ chế xử lý hơi nước đọng lại và quạt tiếp tục vận hành sau khi tắt máy, thì Humi Comfort kiểm soát độ ẩm ở mức lý tưởng khoảng 65%. Nhờ đó, người dùng có thể hạn chế bị khô da, khô họng khi dùng điều hòa thường xuyên.

Tính năng Powerful trên Daikin FTKF cho phép tăng công suất làm lạnh và tốc độ quạt lên mức tối đa ngay khi kích hoạt, giúp căn phòng nhanh chóng đạt nhiệt độ mong muốn, mang lại cảm giác mát mẻ tức thì.

Cùng với đó, hệ thống luồng gió 3D đảo gió tự động bốn hướng, kết hợp chế độ luồng gió thoải mái Comfort mang đến trải nghiệm dễ chịu. Luồng khí lạnh được phân bổ đồng đều khắp không gian và hạn chế thổi trực tiếp vào cơ thể.

Điều hòa FTKF của Daikin Vietnam kết hợp giữa các tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng dựa trên điều kiện khí hậu địa phương. Ảnh: Daikin Vietnam

Gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, Daikin FTKF 2025 được tích hợp Wi-Fi và ứng dụng D-Mobile, cho phép người dùng điều khiển điều hòa từ xa, lập lịch hoạt động hay hẹn giờ linh hoạt theo nhịp sống hiện đại. Công nghệ Inverter kết hợp máy nén Swing và động cơ DC giúp thiết bị vận hành êm ái, giảm điện năng tiêu thụ của máy xuống khoảng 0.82 kWh khi vận hành liên tục suốt 8 giờ, tương đương chi phí khoảng 2.000 đồng/đêm (theo kết quả thử nghiệm của Quatest 3 - model ATKF25ZVMV).

Tính năng D-Mobile cho phép người dùng dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh điều hòa từ xa. Ảnh: Daikin Vietnam

Về thiết kế, sản phẩm này sở hữu kiểu dáng thanh lịch, đường nét tinh giản, dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Thiết kế này không chỉ nâng tầm thẩm mỹ cho không gian sống mà còn góp phần khẳng định FTKF là lựa chọn cân bằng giữa công nghệ, tiện ích và độ bền cho gia đình Việt.

Ngôn ngữ thiết kế đường cong mềm mại của điều hòa Daikin. Ảnh: Daikin Vietnam

Tech Awards 2025 năm nay ghi nhận lượng đề cử tăng mạnh, có hạng mục lên tới 23 đề cử, với mức điểm giữa các sản phẩm khá sát nhau. Lễ trao giải dự kiến tổ chức chiều 8/1/2026 tại TP HCM.

Theo thể lệ Tech Awards, kết quả chung cuộc được tính dựa trên 70% đánh giá từ hội đồng giám khảo và 30% bình chọn của độc giả theo các tiêu chí như thiết kế, trải nghiệm người dùng và hiệu năng.

Yên Chi