Điều hòa hai chiều Daikin đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng

Daikin cung cấp nhiều sản phẩm tối ưu về chất lượng không khí, phù hợp cho nhiều không gian khác nhau từ nhà ở, văn phòng đến các khu vực công cộng.

Theo đại diện hãng, khí hậu Việt Nam có đặc điểm biến đổi thất thường và sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng miền, do đó nhu cầu sử dụng điều hòa không khí cũng rất đa dạng và đòi hỏi các giải pháp linh hoạt. Chính vì thế, Daikin Vietnam phát triển nhiều dòng điều hòa hai chiều nhằm đáp ứng những nhu cầu của người tiêu dùng.

Bất chấp khí hậu đa dạng, các dòng máy 2 chiều của Daikin rất "đa năng". Ảnh: Daikin Vietnam

Các dòng máy dân dụng hai chiều

Năm 2025, Daikin tiếp tục nâng cấp dòng sản phẩm cao cấp dành cho gia đình với sự ra mắt của mẫu FTHF Series mới, bên cạnh FTXV Series và FTXM Series đã được biết đến trước đó. Theo đại diện Daikin, các sản phẩm này được thiết kế để đáp ứng yêu cầu về chất lượng không khí cho từng thành viên trong gia đình, đồng thời phù hợp với các điều kiện thời tiết khác nhau.

Vào mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao, thiết bị hai chiều giúp không khí trong nhà trở nên mát mẻ, thông thoáng. Ngược lại, trong mùa đông với những đợt khí lạnh kéo dài, khả năng sưởi ấm của máy tạo ra không gian ấm áp, đặc biệt tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ và người già.

Cụ thể, công nghệ Inverter cùng cảm biến mắt thần thông minh hai khu vực trên các dòng FTXM và FTXV công suất 25/35 giúp tiết kiệm điện năng mà vẫn duy trì hiệu quả vận hành. Với chức năng sưởi, các sản phẩm này cho phép tùy chỉnh nhiệt độ ổn định, an toàn hơn so với các loại máy sưởi truyền thống.

Đối với phòng khách rộng và thường xuyên có người qua lại, chế độ làm lạnh nhanh Powerful kết hợp với luồng gió 3D trên dòng FTXM giúp phân phối luồng khí mát đều khắp không gian. Trong khi đó, phòng ngủ với yêu cầu yên tĩnh và dễ chịu nhờ tính năng Hybrid Cooling của dòng FTXM để duy trì độ ẩm và nhiệt độ ở mức lý tưởng.

Dòng máy hai chiều dành cho các địa điểm thương mại

Đối với các không gian công cộng như quán cà phê, nhà hàng hay cửa hàng bán lẻ, Daikin cung cấp hệ thống điều hòa SkyAir với khả năng kết nối nhiều dàn lạnh với một dàn nóng, giúp kiểm soát nhiệt độ riêng biệt cho từng khu vực. Hệ thống sử dụng các loại dàn lạnh đa dạng như cassette âm trần hai hướng, bốn hướng thổi hoặc tủ đứng đặt sàn, góp phần tạo ra môi trường thông thoáng, dễ chịu, hạn chế mùi ẩm mốc và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Công nghệ điều khiển luồng gió thông minh của Daikin cho phép điều chỉnh linh hoạt theo từng khu vực, đảm bảo phân bổ không khí đồng đều và mang lại cảm giác thoải mái tối ưu cho người dùng.

Bên cạnh việc tối ưu hóa không gian sử dụng, Daikin còn chú trọng đến hiệu quả đầu tư, chi phí vận hành và yếu tố thẩm mỹ cho các đơn vị kinh doanh. Hệ thống SkyAir nổi bật với khả năng tiết kiệm năng lượng mà vẫn duy trì tính linh hoạt cao, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc và loại hình công trình nhờ các tùy chọn như máy giấu trần nối ống gió, cassette âm trần hay máy áp trần với đa dạng mặt nạ.

Điều hòa Daikin SkyAir hai chiều trong không gian kinh doanh. Ảnh: Daikin Vietnam

Dòng máy Daikin hai chiều dành cho môi trường công sở

Trong môi trường văn phòng, Daikin mang đến giải pháp điều hòa trung tâm VRV kết hợp với hệ thống thông gió thu hồi nhiệt VAM. Giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn liên tục cung cấp gió tươi, góp phần giảm nồng độ CO₂ và cải thiện chất lượng không khí trong không gian làm việc.

Đại diện Daikin chia sẻ, chất lượng không khí trong văn phòng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu suất làm việc của nhân viên. Việc duy trì luồng không khí trong lành và đủ oxy là yếu tố then chốt giúp tăng khả năng tập trung và hiệu quả làm việc.

Bên cạnh đó, hệ thống còn cho phép điều chỉnh nhiệt độ độc lập tại từng khu vực, đáp ứng linh hoạt nhu cầu khác nhau của từng cá nhân trong môi trường làm việc hiện đại.

Với dải sản phẩm trải rộng từ gia đình, văn phòng đến các không gian thương mại, Daikin khẳng định vị thế chuyên gia trong lĩnh vực điều hòa không khí. Hệ sinh thái điều hòa hai chiều không chỉ đáp ứng đa dạng điều kiện và nhu cầu sử dụng mà còn mang đến giải pháp thích ứng linh hoạt, cân bằng giữa hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và sự thoải mái toàn diện của người dùng.

Văn Hà