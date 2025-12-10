Điều hòa Daikin bắt nhịp cùng nhu cầu người dùng Việt

Điều hòa Daikin có công nghệ lọc khí giúp loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng kết hợp cùng khả năng kiểm soát độ ẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt và chi phí năng lượng tăng cao, nhiều gia đình Việt càng ưu tiên lối sống bền vững. Các thiết bị gia dụng, đặc biệt là điều hòa không khí, được người dùng cân nhắc kỹ hơn về mức tiêu thụ điện, tác động môi trường và sự an toàn cho sức khỏe.

Chị Ngọc Điệp (34 tuổi, TP HCM) có hai con thường xuyên ốm vặt. Con trai nhỏ còn bị viêm da cơ địa mỗi khi thời tiết nắng nóng. Sau khi tìm hiểu về tính năng các dòng điều hòa mới, chị quyết định lắp đặt điều hòa thông minh kết hợp máy lọc không khí Daikin cho cả phòng khách và phòng ngủ. "Tôi chọn Daikin bởi nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là khả năng lọc không khí bằng công nghệ Streamer để bảo vệ đường hô hấp cho hai con", chị chia sẻ.

Chị Điệp đánh giá, từ khi sử dụng chất lượng sống của gia đình được cải thiện rõ rệt, còn việc vận hành và bảo dưỡng cũng trở nên tiện lợi khi chị có thể theo dõi thiết bị và đặt lịch qua ứng dụng.

Chị Ngọc Điệp (TP HCM) và hai con trai chơi đùa trong phòng khách. Ảnh: Youtube Daikin Vietnam

Đối với những khu vực có thời tiết thất thường, Daikin trang bị các chế độ vận hành linh hoạt giúp người dùng chủ động chăm sóc chất lượng không khí trong nhà. Chị Trần Thị Nga (Hưng Yên) cho biết đây là lý do chị tin chọn điều hòa Daikin. Những ngày hè nóng bức lên tới 42 độ, chị sử dụng chế độ làm lạnh nhanh để tạo sự dễ chịu tức thì. Khi mùa nồm đến, chị chuyển sang Dry Mode để giữ không gian khô ráo, hạn chế ẩm bám và đảm bảo sinh hoạt thoải mái hơn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản, các dòng điều hòa Daikin hiện nay còn được trang bị công nghệ lọc khí độc quyền Streamer, kết hợp với các phin lọc như Enzyme Blue + PM2.5, giúp ức chế bụi mịn, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng, mang lại không gian trong lành cho người sử dụng.

Không chỉ phù hợp cho gia đình, Daikin còn là lựa chọn của nhiều hộ kinh doanh nhờ tính năng Econo - giới hạn công suất để tiết kiệm điện nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả làm lạnh. Độ bền và khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài giúp không gian luôn khô thoáng, dễ chịu, đặc biệt quan trọng với cửa hàng hoặc phòng có nhiều người qua lại.

Anh Phùng Quốc Tuấn, chủ cửa hàng thời trang tại TP HCM, cũng cho biết đã gắn bó với Daikin hơn một thập kỷ sau khi gặp các vấn đề như chảy nước, làm lạnh chậm ở những dòng máy trước. Anh cho biết nhờ chế độ Econo, hóa đơn mỗi tháng khá hợp lý dù thiết bị hoạt động gần như cả ngày trong không gian rộng.

Anh Phùng Quốc Tuấn hướng dẫn nhân viên sử dụng điều hòa không khí Daikin tại cửa hàng thời trang ở TP HCM. Ảnh: Youtube Daikin Vietnam.

Theo các chuyên gia, điều hòa không còn chỉ là thiết bị làm mát mà đã trở thành giải pháp không khí cho gia đình Việt. Nắm bắt điều đó, Daikin liên tục nghiên cứu khí hậu và thói quen sinh hoạt tại Việt Nam để phát triển các dòng điều hòa tiết kiệm điện, thân thiện môi trường và cải thiện chất lượng không khí.

Daikin phát triển các giải pháp điều hòa thông minh, nâng cấp hiệu suất làm lạnh với chế độ Powerful làm mát nhanh gấp đôi hay luồng gió Comfort, 3D giúp lan tỏa đồng đều mà không thổi trực tiếp vào người, tăng cường khả năng bảo vệ sức khỏe với công nghệ lọc Twin Streamer vô hiệu hóa vi khuẩn và các tác nhân gây hại, giữ không gian luôn trong lành và dễ chịu. Song song đó, các tính năng Hybrid Cooling, Humi Comfort giúp kiểm soát độ ẩm cân bằng và ổn định, đảm bảo vẫn mát và mang lại sự thoải mái tự nhiên cho da, mắt và cổ họng tạo môi trường lý tưởng, phù hợp với trẻ em và người có da nhạy cảm.

Tính năng tiết kiệm điện vẫn được duy trì trong điều hòa Daikin với công nghệ Inverter và Mắt thần thông minh Intelligent Eye tự động phát hiện chuyển động để điều chỉnh hướng gió hợp lý, tối ưu hiệu suất và hạn chế gió lùa, từ đó tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Đại diện thương hiệu cho biết, những cải tiến ấy cho thấy công nghệ của Daikin dù không ngừng hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người Việt, vẫn giữ vững triết lý phát triển bền vững làm nền tảng. Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Hưng Yên không chỉ là thành quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc từ đội ngũ R&D dành riêng cho thị trường trong nước, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng người Việt - mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, tin cậy và phù hợp với khí hậu bản địa.

Yên Chi