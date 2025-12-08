Điều hành bay Nội Bài - Gia Bình bằng dẫn đường vệ tinh

Việc khai thác đồng thời hai sân bay Nội Bài và Gia Bình sẽ áp dụng dẫn đường vệ tinh, thiết lập vùng trời điều hành chung để bảo đảm an toàn, hạn chế giao cắt và xung đột, theo Bộ trưởng Xây dựng.

Chiều 8/12, giải trình trước Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết dự án là quyết sách chiến lược, có tính đột phá trong tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô. Kết quả nghiên cứu cho thấy Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang quá tải, trong khi phương án mở rộng gặp nhiều khó khăn do chi phí giải phóng mặt bằng lớn, nhất là để hình thành đường băng cất, hạ cánh độc lập.

Theo Bộ trưởng, sân bay Gia Bình sẽ góp phần chia tải cho Nội Bài, đồng thời tái cấu trúc mạng lưới hàng không theo mô hình đa trung tâm. Việc khai thác đồng thời nhiều cảng hàng không trong một vùng đã được nhiều quốc gia áp dụng. Cơ quan quản lý bay sẽ thiết lập vùng trời chung, từng đường bay được thiết kế riêng bằng phương thức dẫn đường vệ tinh để bảo đảm khoảng cách an toàn, hạn chế giao cắt và xung đột.

Về các vấn đề liên quan đến di dời di tích, nhà ở, Bộ trưởng cho biết khi thi công sẽ áp dụng giải pháp giữ hình hài kiến trúc di tích, di chuyển phù hợp nguyện vọng người dân và quy định về bảo tồn. Ngoài chi phí bồi thường, dự án còn có kinh phí hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống tại khu tái định cư mới, việc này do chính quyền địa phương thực hiện theo quy định.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Hoàng Phong

Phát biểu trước đó, đại biểu Dương Khắc Mai, Phó trưởng đoàn Lâm Đồng, đồng tình với chủ trương đầu tư dự án, cho rằng sân bay quốc tế Gia Bình sẽ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực, đặc biệt với công nghiệp chế biến chế tạo, logistics, thương mại và công nghiệp phụ trợ hàng không. Tuy vậy, ông đề nghị rà soát để bảo đảm thống nhất với quy hoạch của tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất, nhất là khi phạm vi sử dụng đất lớn, trong đó có nhiều diện tích đất trồng lúa hai vụ.

Đại biểu cũng lưu ý việc chuyển đất lúa sang mục đích phi nông nghiệp là không thể phục hồi, do đó cần tính toán kỹ để hạn chế thấp nhất tác động tới an ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Với các chỉ tiêu kỹ thuật như năm sao, zero carbon, đại biểu đề nghị lượng hóa rõ để bảo đảm phù hợp điều kiện tài chính, tránh đội vốn và kéo dài thời gian thu hồi.

Đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn Phú Thọ, cho biết tổng vốn đầu tư dự án là 196.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp, không dùng vốn nhà nước. Tuy nhiên, thuyết minh dự án có đề cập ngân sách nhà nước tham gia hoàn trả hạ tầng kỹ thuật như nghĩa trang, công trình tôn giáo, tái định cư, trường học, thủy lợi, giao thông, điện. Đại biểu đề nghị làm rõ quy mô vốn nhà nước, nguồn bố trí và thời gian thu hồi để bảo đảm tính khả thi.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh, được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, công suất khoảng 30 triệu hành khách, 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm đến năm 2030 và 50 triệu hành khách, 2,5 triệu tấn hàng hóa đến năm 2050. Tổng vốn đầu tư khoảng 196.370 tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn, sử dụng vốn của nhà đầu tư.

Sơn Hà