Điện máy gia dụng Hòa Phát lần đầu đồng hành Tech Awards 2025

Điện máy gia dụng Hòa Phát giới thiệu tính năng, công nghệ tích hợp trong máy lọc nước, máy làm mát không khí, cây nước nóng lạnh, bếp, thiết bị bếp tại sự kiện ngày 8/1.

Lần đầu đồng hành Tech Awards 2025, Điện máy gia dụng Hòa Phát để lại nhiều dấu ấn qua loạt sản phẩm công nghệ thông minh cùng hai giải thưởng Thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng 2025 và giải máy lọc nước Hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất. Theo đại diện thương hiệu, sản xuất đồ gia dụng là lĩnh vực rất mới của Tập đoàn Hòa Phát. Việc góp mặt tại Tech Awards với hai giải thưởng thể hiện nỗ lực đưa sản phẩm gia dụng thương hiệu Việt đến người dùng trong nước.

Đại diện Điện máy gia dụng Hòa Phát (trái) nhận giải Thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng 2025 tại Tech Awards 2025, ngày 8/1. Ảnh: Quỳnh Trần

Hơn hai thập niên phát triển, thương hiệu từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất, phân phối dải sản phẩm gia dụng đa dạng, đáp ứng tiêu chí "đẹp - tốt - bền - chuẩn". Tính đến tháng 12/2025, hãng có hơn 220 sản phẩm trải rộng trong 5 nhóm hàng chủ lực gồm máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, máy làm mát không khí, máy hút mùi và bếp từ. Trong đó, máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh HyperS HPA885 giành chiến thắng ở số bình chọn thứ 9 của Sản phẩm tôi yêu 2025 tại Tech Awards 2025.

Thừa hưởng tinh thần "Hòa hợp cùng phát triển", điện máy gia dụng Hòa Phát đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu suất và sự an tâm trong từng sản phẩm. Hãng cho biết tất cả thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, dây chuyền công nghệ tiên tiến nhằm mang lại giải pháp tối ưu cho cuộc sống Việt: tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái và thân thiện với môi trường.

Nhà máy điện máy gia dụng Hòa Phát có diện tích 15 ha với mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Cùng với đó là mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, hệ thống bảo hành chuyên nghiệp và dịch vụ hậu mãi tận tâm.

Khu vực trưng bày các sản phẩm điện máy gia dụng Hòa Phát tại sự kiện. Ảnh: Hòa Phát

Tại Tech Awards 2025, Hòa Phát mang đến các sản phẩm tiêu biểu gồm máy lọc nước, máy làm mát không khí, cây nước nóng lạnh, bếp và thiết bị bếp. Trong đó, máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh HyperS HPA885 trang bị hệ thống 12 lõi lọc 12 cùng màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ, có thể lọc sạch 99,99% vi khuẩn, virus, kim loại nặng. Công nghệ điện phân có màng ngăn cũng giúp tăng gấp đôi hàm lượng hydrogen trong nước.

Cây nước nóng lạnh hút bình Hòa Phát HWP BS1A cũng thu hút sự ch‎ú ý của đông đảo khách tham quan. Hệ thống lạnh của thiết bị dùng gas R600a với block hiệu suất cao COP 0.9, giúp làm lạnh nhanh hơn 50% so với loại thông thường và tiết kiệm điện năng.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm tại booth Điện máy gia dụng Hòa Phát. Ảnh: Hòa Phát

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF026NB cũng nhận được phản hồi tích cực nhờ cho gió thoảng dễ chịu, không phả lạnh, không khô rát và duy trì độ ẩm lý tưởng. Máy được nhiều khách tham quan khen chạy êm, tiết kiệm điện, vận hành đơn giản

Về thiết bị bếp, thương hiệu mang đến bếp từ đôi Funiki HPC 3D14. Sản phẩm tích hợp công nghệ inverter tiết kiệm điện, với mặt kính Ceramic bo viền nhôm, công suất cao lên đến 4800 W.

"Bốn thiết bị trên cùng máy hút mùi là 5 danh mục mà điện máy gia dụng Hòa Phát định hướng phát triển mạnh trong năm nay. Chúng tôi kỳ vọng trong tương lai có thể phát triển nhiều công nghệ thông minh, mang đến cho người dùng Việt những sản phẩm công nghệ tối ưu, giá phải chăng và mang thương hiệu Việt", đại diện Hòa Phát cho biết.

Cây nước nóng lạnh, máy lọc nước hydrogen ion kiềm và máy làm mát không khí Hòa Phát. Ảnh: Quỳnh Trần

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam. Năm nay, chương trình thay đổi diện mạo mới, tạm biệt logo chữ "S" quen thuộc và chào đón biểu tượng "TA" cùng chuỗi hoạt động công nghệ - giải trí - kết nối doanh nghiệp. 2025 cũng là năm đầu tiên các đơn vị có thể ứng cử sản phẩm, dịch vụ của mình trong các hạng mục, bên cạnh lựa chọn từ ban tổ chức, giúp giải thưởng không bỏ sót ứng cử viên tiềm năng.

Thy An