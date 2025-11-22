Điện Kremlin: Ukraine nên đàm phán ngay hoặc mất thêm lãnh thổ

Nga cảnh báo Tổng thống Zelensky nên bắt đầu đàm phán "ngay bây giờ" hoặc sẽ mất thêm lãnh thổ, sau khi Mỹ gửi kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine.

"Hiệu quả tác chiến của quân đội Nga phải khiến ông Zelensky nhận ra rằng tốt hơn hết là nên đàm phán ngay bây giờ, thay vì chần chừ", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm nay, nhắc đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Không gian để ông ấy ra quyết định đang ngày càng thu hẹp, khi các vùng lãnh thổ tiếp tục rơi vào tay quân đội Nga".

Theo ông Peskov, tiếp tục chiến sự là điều vô nghĩa và nguy hiểm với Ukraine. "Chính phủ Ukraine phải ra một quyết định có trách nhiệm. Hãy làm ngay bây giờ và chịu trách nhiệm về quyết định đó", phát ngôn viên nói.

Ông Peskov bình luận sau khi Nhà Trắng ngày 20/11 xác nhận giới chức Mỹ đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch hòa bình cho xung đột Ukraine và chuyển cho Tổng thống Zelensky xem xét. Truyền thông Mỹ đưa tin kế hoạch hòa bình này gồm 28 điểm, trong đó có nhiều yêu cầu mà Nga từng đưa ra để kết thúc xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva ngày 10/5. Ảnh: AFP

Ông Zelensky ngày 21/11 xác nhận Kiev "đang nghiên cứu" dự thảo kế hoạch hòa bình của Washington, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo "hòa bình có phẩm giá" cho Ukraine.

"Tôi sẽ trình bày lập luận, thuyết phục và đưa ra các phương án thay thế", ông Zelensky cho biết.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Zelensky đã điện đàm với Phó tổng thống Mỹ JD Vance, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức nhưng không nêu nội dung các trao đổi.

Trong khi đó, ông Peskov nói Moskva và Washington chưa thảo luận chi tiết về các đề xuất, nhưng hai bên đã có liên lạc.

"Phía Mỹ có một số ý tưởng, nhưng hiện chưa có vấn đề gì mang tính thực chất được thảo luận. Chúng tôi hoàn toàn cởi mở, vẫn sẵn sàng đàm phán hòa bình", theo ông Peskov.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)