Điện Kremlin phản hồi bình luận 'Nga là hổ giấy' của ông Trump

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga thường được ví như gấu, bác bỏ bình luận "hổ giấy" do Tổng thống Trump đưa ra.

"Nước Nga không phải là hổ, mà thường được ví von với loài gấu. Dĩ nhiên là chẳng có khái niệm 'gấu giấy', còn nước Nga là con gấu thật sự", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ RBK hôm nay, khi được đề nghị bình luận về những thông điệp mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài viết trên mạng xã hội ngày 23/9, Tổng thống Trump bất ngờ thay đổi lập trường về chiến sự tại Ukraine, cho rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ và nhận định Moskva đang gặp nhiều khó khăn lớn về kinh tế. Ông Trump cũng nói rằng Nga đã "chiến đấu vô mục đích" suốt hơn 3 năm qua và giờ đã trở thành "hổ giấy", thay vì là cường quốc hạt nhân đáng gờm.

Ông Peskov bác bỏ các phát biểu từ lãnh đạo Mỹ, khẳng định quân đội Nga vẫn đang tiến công trong chiến dịch ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin phát biểu tại Saint Petersburg hồi tháng 7/2023. Ảnh: Reuters

"Diễn biến trên tiền tuyến thể hiện rõ ràng là Moskva đang giữ lợi thế. Chúng ta vẫn tiếp tục chiến dịch đặc biệt nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và hoàn thành những mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra. Chúng ta làm điều này vì hiện tại và tương lai của đất nước, vì những thế hệ sau này. Không còn giải pháp nào khác", quan chức Nga cho hay.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng khẳng định nền kinh tế Nga đã thích ứng với tình hình chiến sự, duy trì ổn định và bảo đảm cung cấp đầy đủ khí tài cho quân đội, nhưng thừa nhận vẫn tồn tại một số vấn đề do sức ép từ các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.

Ông Peskov nhận xét Tổng thống Trump là "doanh nhân đang tìm cách thuyết phục thế giới mua dầu khí Mỹ với giá cao hơn nguồn cung từ Nga". Ông nhấn mạnh Tổng thống Putin coi trọng nỗ lực của người đồng cấp Mỹ trong vai trò trung gian hòa giải, mô tả quan hệ cá nhân giữa hai lãnh đạo vẫn tốt đẹp.

Điện Kremlin cho rằng đối thoại giữa Washington và Moskva gần đây tiến triển chậm vì Mỹ gắn liền mục tiêu khôi phục quan hệ song phương với giải quyết xung đột Ukraine. Ông Peskov khẳng định Nga vẫn để ngỏ khả năng đối thoại hòa bình, song cảnh báo "những bên từ chối đàm phán hôm nay sẽ rơi vào vị trí bất lợi hơn vào ngày mai".

Thanh Danh (Theo Reuters, RT)