Thứ tư, 20/8/2025, 06:16 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Tổng Bí thư: Lễ diễu binh phải thể hiện được vị thế quốc gia | Bhutan coi Việt Nam là đối tác ưu tiên ở Đông Nam Á
Bitcoin mất mốc 115.000 USD; Lãi suất VND liên ngân hàng hạ nhiệt nhanh, tỷ giá USD/VND lập đỉnh 52 tuần...
- 00:12 VN-Index lập đỉnh mới bất chấp khối ngoại bán ròng, kỳ vọng nâng hạng thị trường ngày càng rõ
- 01:27 Lãi suất VND liên ngân hàng hạ nhiệt nhanh, tỷ giá USD/VND lập đỉnh 52 tuần
- 03:01 TP.HCM khởi động Trung tâm Tài chính quốc tế, hạ tầng Nam Bộ đồng loạt bứt tốc
- 04:05 Tổng Bí thư: Lễ diễu binh phải thể hiện được vị thế quốc gia
- 04:49 Bhutan coi Việt Nam là đối tác ưu tiên ở Đông Nam Á
- 05:35 Hai thi thể dưới mương nước
- 06:00 Ông Trump loại trừ khả năng điều quân đến Ukraine
- 06:41 Bitcoin mất mốc 115.000 USD, hơn 500 triệu USD bị “thanh lý”
- 07:49 Kinh tế Thụy Sỹ hụt hơi, Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ có thể đưa lãi suất về âm
- 08:55 Kazakhstan lần đầu vượt Nga về GDP bình quân đầu người
