Thứ sáu, 5/12/2025, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Quốc Cường Gia Lai muốn bán công ty con để trả nợ liên quan bà Trương Mỹ Lan | Ông Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa bị truy nã
Không được yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2; Loạt dịch vụ Internet toàn cầu sập vì Cloudflare gặp sự cố;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Ông Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa bị truy nã
- 00:55 Quốc Cường Gia Lai muốn bán công ty con để trả nợ liên quan bà Trương Mỹ Lan
- 01:52 Không được yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
- 02:47 Loạt dịch vụ Internet toàn cầu sập vì Cloudflare gặp sự cố
- 03:41 9 người Campuchia thiệt mạng trong tai nạn ở Thái Lan
- 04:34 Cháy quán ăn trung tâm TP HCM, 4 người chết
- 05:32 Không lập hóa đơn bị phạt tới 80 triệu đồng
- 06:21 Nhiều loại xe bị cấm qua cầu 120 năm tuổi ở TP HCM
- 07:09 Đèo Prenn thông trở lại sau 20 giờ đóng vì sạt lở
- 07:53 Nước biển xuất hiện hai màu kéo dài hàng chục km
- 08:36 Chủ mưu người Việt sang Campuchia lập nhóm lừa hàng nghìn tỷ đồng
- 09:26 Tòa trả hồ sơ vụ đốt quán khiến 11 người chết vì có 'tình tiết mới'
- 10:13 Hơn 3.000 căn nhà xã hội tại TP HCM sắp mở bán, giá từ 17 triệu đồng mỗi m2
- 11:12 Giá vàng miếng tăng hơn 1 triệu đồng
- 12:08 Myanmar liên tiếp đánh sập các tòa nhà của tội phạm lừa đảo trực tuyến