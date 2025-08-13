Điểm tin
Điểm tin 21h: Phó thủ tướng yêu cầu áp dụng bảng giá đất thống nhất cả nước | Làn sóng hợp tác công nghệ mới giữa Việt Nam - Hàn Quốc
Thứ tư, 13/8/2025, 17:07 (GMT+7)

Thủ tướng làm việc với doanh nghiệp 'có đơn xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc'; Cấm xe tải đi làn sát dải phân cách trên hai cao tốc trong ba tháng...

