Thứ năm, 18/9/2025, 21:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước | Nhiều người ở TP HCM bị phạt vì đi bộ sang đường sai quy định
Đề xuất ưu tiên chính sách tài chính cho bao bì từ nhựa tái chế; Tổng Bí thư: Xử lý căn cơ những điểm nghẽn về đất đai;...
- 00:12 Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
- 01:05 Đề xuất ưu tiên chính sách tài chính cho bao bì từ nhựa tái chế
- 02:06 Tổng Bí thư: Xử lý căn cơ những điểm nghẽn về đất đai
- 03:08 Nhiều người ở TP HCM bị phạt vì đi bộ sang đường sai quy định
- 03:51 'Người Việt sống thọ hơn nhưng 10 năm cuối đời gắn với bệnh tật'
- 04:43 Được vay tối đa 100 triệu đồng tại một công ty P2P Lending
- 05:51 Ngân hàng không có lãi, nợ xấu trên 3% vẫn được niêm yết
- 06:42 'Giá nhà vượt xa khả năng chi trả của người mua'
- 07:53 Đề xuất coi quyền sở hữu trí tuệ là tài sản giao dịch
- 08:41 Cà Mau có tân Phó bí thư Tỉnh ủy
- 09:04 Cán bộ nghỉ việc do tinh gọn bộ máy có thể nhận 24 tháng lương
- 09:51 Lấn 18.000 m2 biển làm kho xăng và nhiên liệu bay ở vịnh Cam Ranh
- 10:44 Vụ cướp hơn 65 kg vàng gây rúng động Hong Kong
- 11:53 Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học
- 13:04 VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng tìm hướng mưu sinh
- 13:51 Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
- 14:45 Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão
- 15:22 Giá xăng vượt 20.500 đồng một lít
- 16:14 Hơn 1.000 thí sinh bị ảnh hưởng vì sai sót trong xét tuyển đại học
- 17:08 Sếp doanh nghiệp Nhà nước có thể nhận lương cao nhất 320 triệu đồng một tháng
- 18:13 Hà Nội sẽ chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp rác thải
- 19:05 Người dân chuyển sang phương tiện xanh sẽ được hỗ trợ tài chính
- 20:01 Thanh khoản chứng khoán thấp nhất hai tháng
- 20:48 TP HCM kiến nghị gỡ vướng định giá đất cho gần 100 dự án
