Thứ tư, 20/8/2025, 16:50 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bộ Quốc phòng thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa | Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng có thể được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng
Bệnh viện ngập nước triều cường 'lột xác' thành cơ sở y tế hiện đại; Bốn người bị phạt án tử hình vì mua bán gần 30 kg ma túy;...
- 00:12 Bộ Quốc phòng thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa
- 01:01 Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng có thể được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng
- 02:01 Bệnh viện ngập nước triều cường 'lột xác' thành cơ sở y tế hiện đại
- 03:06 Bốn người bị phạt án tử hình vì mua bán gần 30 kg ma túy
- 03:55 Phà Rạch Miễu ngưng hoạt động
- 04:39 Ông Trump nói lãnh đạo Nga, Ukraine nên gặp riêng
- 05:27 Nga chỉ trích 'nỗ lực vụng về' của EU nhằm lay chuyển ông Trump
- 06:25 Thái Lan tuyên bố có bằng chứng 'lính Campuchia gài mìn ở biên giới'
- 07:37 Xe khách bốc cháy sau va chạm xe bồn, 76 người thiệt mạng
- 08:41 Tổng Bí thư: 'Chính phủ luôn liêm chính, sáng tạo, vì dân'
- 10:12 Đoàn quân nhân Nga đến Việt Nam dự diễu binh A80
- 11:07 Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 21/8
- 11:59 Hà Nội cho học sinh nghỉ học hai ngày hợp luyện diễu binh
- 12:48 Thêm 4 lần lọc ảo, nhiều đại học hoãn công bố điểm chuẩn
- 13:40 Chứng khoán giảm mạnh nhất từ đầu tháng
- 14:57 Cà Mau sẽ có cầu vượt biển 18 km - dài nhất Việt Nam
- 16:01 Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ 'chở quá tải trọng gần 8 tấn'
- 17:03 Người đánh tới tấp phụ nữ ở chung cư bị khởi tố
