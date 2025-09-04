Thứ năm, 4/9/2025, 17:07 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu | Giá xăng, dầu cùng tăng
Bộ Chính trị: Cơ cấu lại ngành điện để người dân được chọn đơn vị cung cấp; Giá vàng miếng lên sát 134 triệu đồng
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu
- 01:11 Bộ Chính trị: Cơ cấu lại ngành điện để người dân được chọn đơn vị cung cấp
- 02:23 Giá vàng miếng lên sát 134 triệu đồng
- 03:25 Giá xăng, dầu cùng tăng
- 04:21 Bão Kajiki gây thiệt hại 2.900 tỷ đồng
- 05:36 TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây trung tâm tài chính quốc tế
- 06:48 Chính phủ lập Quỹ chính sách, đối ngoại quốc phòng
- 07:51 Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
- 08:43 Bộ Chính trị: Sẽ áp chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng cho từng ngành, địa phương
- 09:45 Bộ Tài chính bỏ đề xuất áp thuế 20% với lãi bán chứng khoán
- 10:36 VASR IRE: Nhà ở xã hội 'vừa thiếu vừa ế'
- 11:44 Cáp ngầm 77 km xuyên biển kéo điện từ Cần Thơ ra Côn Đảo
- 12:59 Hà Nội xóa bãi trông xe dưới gầm cầu cạn trước 30/10
- 14:01 Ông Trump cảnh báo có thể rút lại thỏa thuận thương mại
- 14:51 Trẻ sơ sinh Hàn Quốc sắp nhận 'cơn mưa tiền' từ chính phủ
Xem tiếp
×
Điểm tin 17h: Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu | Giá xăng, dầu cùng tăng