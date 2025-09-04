Điểm tin
Điểm tin 17h: Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu | Giá xăng, dầu cùng tăng
Thứ năm, 4/9/2025, 17:07 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu | Giá xăng, dầu cùng tăng

Bộ Chính trị: Cơ cấu lại ngành điện để người dân được chọn đơn vị cung cấp; Giá vàng miếng lên sát 134 triệu đồng

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu | Giá xăng, dầu cùng tăng