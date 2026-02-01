Chủ nhật, 1/2/2026, 17:09 (GMT+7)
Điểm tin 17h: TP HCM bắn pháo hoa 17 điểm mừng Tết Bính Ngọ | Thu hồi 21 lô bánh ăn dặm Gerber của Nestlé
Nhiều hàng hóa tăng giá sớm trước Tết; Miền Bắc đầu tuần tạnh ráo, cuối tuần mưa rét;...
- 00:11 Đường dây bán thuốc lá điện tử tẩm ma tuý cho sinh viên, đánh lừa 'không nghiện'
- 01:07 Thu hồi 21 lô bánh ăn dặm Gerber của Nestlé
- 02:06 Nhiều hàng hóa tăng giá sớm trước Tết
- 02:59 Miền Bắc đầu tuần tạnh ráo, cuối tuần mưa rét
- 03:49 TP HCM bắn pháo hoa 17 điểm mừng Tết Bính Ngọ
- 04:30 Công nhân dệt may nhận thưởng Tết tới ba tháng lương
- 05:28 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2
- 07:21 'AI chưa thâm nhập sâu vào sản xuất ở Việt Nam'
- 08:23 Ông Trump hoan nghênh Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình
- 09:12 Bitcoin thủng mốc 80.000 USD
- 10:20 Giá vàng thế giới được dự báo tăng trở lại tuần tới
- 11:17 Bão tuyết càn quét miền nam nước Mỹ