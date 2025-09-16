Điểm tin 17h: Tổng Bí thư: Việt Nam chuyển trạng thái 'quốc gia vươn lên'; Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập với tiền lương từ ngân sách

Bộ trưởng Y tế: Không miễn viện phí tuyệt đối mà giảm tối đa mức đồng chi trả; 'Chính phủ cân đối được nguồn lực để miễn viện phí cơ bản cho người dân'