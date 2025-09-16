Thứ ba, 16/9/2025, 17:13 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Tổng Bí thư: Việt Nam chuyển trạng thái 'quốc gia vươn lên'; Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập với tiền lương từ ngân sách
Bộ trưởng Y tế: Không miễn viện phí tuyệt đối mà giảm tối đa mức đồng chi trả; 'Chính phủ cân đối được nguồn lực để miễn viện phí cơ bản cho người dân'
- 00:12 Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập với tiền lương từ ngân sách
- 00:54 Tổng Bí thư: Việt Nam chuyển trạng thái 'quốc gia vươn lên'
- 01:40 Bộ trưởng Y tế: Không miễn viện phí tuyệt đối mà giảm tối đa mức đồng chi trả
- 02:52 'Chính phủ cân đối được nguồn lực để miễn viện phí cơ bản cho người dân'
- 03:30 Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
- 04:17 Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông
- 05:08 Ông Nguyễn Thanh Nghị: Tăng quyền của người dân trong chọn đơn vị cung cấp điện
- 06:13 Thủ tướng: Lập Quỹ học bổng quốc gia, tăng chi cho giáo dục
- 07:04 Việt Nam sẽ xây dựng 3-5 đại học tinh hoa, đẳng cấp quốc tế
- 07:50 Chính phủ yêu cầu thi tốt nghiệp THPT, thi đại học trên máy tính
- 08:46 Khởi công xây dựng quảng trường phía đông Hồ Gươm trước 10/10
- 09:31 Ông Trump: Israel sẽ không tập kích lãnh thổ Qatar nữa
- 10:19 Ông Trump tuyên bố kiện New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD
