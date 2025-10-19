Điểm tin 17h: Tiền gửi dân cư đạt kỷ lục gần 7,75 triệu tỷ | Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

'Phần lớn dự án mới ở TP HCM chỉ dành cho giới đầu tư'; Hôm nay bão Fengshen vào Biển Đông;...