Thứ bảy, 10/1/2026, 16:57 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Thủ tướng đề nghị tập đoàn Trung Quốc làm tàu điện ngầm Tân Sơn Nhất - Long Thành | Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan
Hầm chui cửa ngõ phía đông TP HCM thông xe cuối tháng 1; Đề xuất xây 4 khu đô thị phục vụ di dân trục đại lộ sông Hồng;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:11 Quảng cáo tã, sữa tràn lan, Bệnh viện Từ Dũ bị yêu cầu chấn chỉnh
- 00:53 Thủ tướng đề nghị tập đoàn Trung Quốc làm tàu điện ngầm Tân Sơn Nhất - Long Thành
- 01:58 Hầm chui cửa ngõ phía đông TP HCM thông xe cuối tháng 1
- 03:01 Đề xuất xây 4 khu đô thị phục vụ di dân trục đại lộ sông Hồng
- 04:05 Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan
- 04:59 Việt Nam thắng liền hai trận ở U23 châu Á
- 05:55 Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc mở trung tâm thương mại trên đảo Phú Lâm
- 06:28 Gần 160 triệu đồng một lượng vàng miếng
- 07:31 Venezuela đàm phán khôi phục quan hệ với Mỹ