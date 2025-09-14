Chủ nhật, 14/9/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Người dân không cần xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID | Chính phủ: Đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng để hạn chế đầu cơ
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng trở lại; Chính phủ duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
- 00:10 Người dân không cần xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID
- 01:12 Chính phủ: Đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng để hạn chế đầu cơ
- 02:08 Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng trở lại
- 03:07 Bà chủ xe SH kể giây phút bị nghi phạm sát hại 4 người tấn công
- 03:42 Chính phủ duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
- 04:40 Đề xuất xây dựng tàu điện monorail dọc sông Hồng
- 05:35 Quyền Thủ tướng Nepal cam kết chỉ nắm quyền 6 tháng
- 06:31 Elon Musk kêu gọi 'giải tán quốc hội' Anh
