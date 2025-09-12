Thứ sáu, 12/9/2025, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Nếu giá điện tăng 3%, EVN có thêm khoảng 4.800 tỷ đồng doanh thu | Hàng trăm phụ huynh, học sinh bị xử lý vì vi phạm giao thông
Phó thủ tướng yêu cầu có biện pháp kinh tế quản lý xe không đạt chuẩn môi trường; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khắc phục triệt để các lỗ hổng hệ thống thông tin;
- 00:12 'Nếu giá điện tăng 3%, EVN có thêm khoảng 4.800 tỷ đồng doanh thu'
- 01:16 Hàng trăm phụ huynh, học sinh bị xử lý vì vi phạm giao thông
- 02:16 Phó thủ tướng yêu cầu có biện pháp kinh tế quản lý xe không đạt chuẩn môi trường
- 03:05 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khắc phục triệt để các lỗ hổng hệ thống thông tin
- 04:03 Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, nếu dữ liệu cá nhân tại CIC bị lộ
- 04:56 'Người dùng không cần khóa thẻ hay đổi mật khẩu liên quan sự số CIC'
- 05:31 Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở bờ biển Hải Tiến
- 06:21 Mỗi lượng vàng giảm hơn 2 triệu đồng
- 07:24 Mở rộng cao tốc TP HCM về miền Tây gặp khó vì khoản nợ gần 7.200 tỷ
- 08:12 Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới
- 09:05 Người gốc Việt nổ súng ngăn vụ cướp tiệm vàng ở California
- 09:49 FBI treo thưởng 100.000 USD tìm nghi phạm sát hại đồng minh ông Trump
