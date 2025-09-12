Điểm tin 17h: Nếu giá điện tăng 3%, EVN có thêm khoảng 4.800 tỷ đồng doanh thu | Hàng trăm phụ huynh, học sinh bị xử lý vì vi phạm giao thông

Phó thủ tướng yêu cầu có biện pháp kinh tế quản lý xe không đạt chuẩn môi trường; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khắc phục triệt để các lỗ hổng hệ thống thông tin;...