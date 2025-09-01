Thứ hai, 1/9/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Kho bạc đã giải ngân hơn 10.400 tỷ đồng chi phí tặng quà 2/9 | Hà Nội sáng 2/9 hửng nắng
Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng lễ 2/9; Ráo riết 'săn' nhân sự cho sân bay Long Thành...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
- 01:01 Hà Nội sáng 2/9 hửng nắng
- 01:54 Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng lễ 2/9
- 02:53 Kho bạc đã giải ngân hơn 10.400 tỷ đồng chi phí tặng quà 2/9
- 03:40 Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba
- 04:26 Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng
- 05:30 Ráo riết 'săn' nhân sự cho sân bay Long Thành
- 06:50 Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp tại hai xã biên giới
- 07:48 5 du khách bị sóng cuốn ở biển Phú Quốc
- 08:30 Động đất ở Afghanistan, ít nhất 500 người thiệt mạng
Xem tiếp
×
Điểm tin 17h: Kho bạc đã giải ngân hơn 10.400 tỷ đồng chi phí tặng quà 2/9 | Hà Nội sáng 2/9 hửng nắng