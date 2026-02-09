Thứ hai, 9/2/2026, 16:58 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Hộ kinh doanh loay hoay tính phương án để giảm thuế | Đơn vị vận hành HoSE và HNX lãi kỷ lục
Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được khai thác tạm dịp Tết; Chủ tịch huyện ở Hàn Quốc bị khai trừ đảng vì phát ngôn 'nhập khẩu trinh nữ Việt'...
- 00:12 Tổng Bí thư Tô Lâm: Loại bỏ 'cò' xin dự án rồi bán lại
- 00:57 Bộ Y tế: Giá thuốc lá ngày càng rẻ so với thu nhập
- 01:59 Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được khai thác tạm dịp Tết
- 02:42 Hộ kinh doanh loay hoay tính phương án để giảm thuế
- 03:30 Lập 'ma trận' các hợp đồng khống lừa 318 tỷ đồng của ngân hàng
- 04:14 Những công việc dễ bị thu hẹp 3-5 năm tới
- 04:59 Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 24 triệu đồng một lượng
- 05:48 Tiền vào chứng khoán thấp nhất từ đầu năm
- 06:55 Đơn vị vận hành HoSE và HNX lãi kỷ lục
- 07:50 Chủ tịch huyện ở Hàn Quốc bị khai trừ đảng vì phát ngôn 'nhập khẩu trinh nữ Việt'