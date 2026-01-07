Thứ tư, 7/1/2026, 16:50 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bộ Y tế yêu cầu ngừng bán lô sữa Nestlé nghi nhiễm độc | 'Táo quân' dừng sản xuất
Hai nhóm được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ năm 2026; Người 'xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng' bị truy tố...
- 00:12 TP HCM tính xây Trung tâm hành chính mới 26 tầng tại Thủ Thiêm
- 01:11 'Táo quân' dừng sản xuất
- 01:59 Hai nhóm được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ năm 2026
- 02:44 Từ nay người dân không cần dùng sổ khám bệnh giấy
- 03:22 VN-Index tiếp tục lập kỷ lục mới
- 04:33 Người 'xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng' bị truy tố
- 05:27 Bộ Y tế yêu cầu ngừng bán lô sữa Nestlé nghi nhiễm độc
- 06:05 Nestlé thu hồi sữa bột tại 25 quốc gia do nghi nhiễm độc tố
- 07:00 Mỹ thêm công dân 25 nước vào danh sách phải nộp bảo lãnh lên tới 15.000 USD khi xin visa
- 08:18 Thái Lan cảnh báo sẵn sàng hành động sau vụ nã cối từ Campuchia