Thứ sáu, 5/9/2025, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bộ Tài chính vẫn muốn đánh thuế thu nhập cá nhân cao nhất 35% | Thái Lan có tân Thủ tướng
'Tham nhũng ngay trong cơ quan phòng chống tham nhũng'; Đề xuất làm đường cao tốc mô phỏng cho xe tập lái...
- 00:13 'Tham nhũng ngay trong cơ quan phòng chống tham nhũng'
- 01:03 Bộ Tài chính vẫn muốn đánh thuế thu nhập cá nhân cao nhất 35%
- 01:46 Bộ Tài chính: Giảm trừ gia cảnh không phân biệt nhu cầu tiêu dùng, nơi sống
- 02:23 Tổng Bí thư: Cần thế hệ trẻ giỏi giang, nhân ái, kiên cường
- 03:15 Đề xuất làm đường cao tốc mô phỏng cho xe tập lái
- 03:52 Giá vàng miếng trong nước vượt 134 triệu đồng
- 04:44 Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Lưu Tú Bảo bị nghi là người cầm đầu đường dây ma túy
- 05:33 Thái Lan có tân Thủ tướng
