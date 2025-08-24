Chủ nhật, 24/8/2025, 17:03 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bão Kajiki cách Nghệ An gần 500 km | Bộ đội về Ba Đình hợp luyện lần hai
Lên phương án di dời hơn 586.000 người tránh bão Kajiki; Ông Hun Sen tuyên bố đã vứt bằng tiến sĩ danh dự của Thái Lan
- 00:13 Bão Kajiki cách Nghệ An gần 500 km
- 02:49 Lên phương án di dời hơn 586.000 người tránh bão Kajiki
- 03:58 Bộ đội về Ba Đình hợp luyện lần hai
- 05:32 Nhiều trường học ở Nghệ An hoãn tựu trường vì bão Kajiki
- 06:12 Sẽ áp dụng giá điện riêng cho hệ thống pin lưu trữ
- 07:18 Ông Hun Sen tuyên bố đã vứt bằng tiến sĩ danh dự của Thái Lan
