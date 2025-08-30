Thứ bảy, 30/8/2025, 17:31 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bão cấp 8 vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, nhiều bản bị chia cắt | Cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy
Người dân bắt đầu nhận quà 2/9 từ hôm nay; Ông Lê Hoài Trung được giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Bão cấp 8 vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, nhiều bản bị chia cắt
- 01:11 Phân công nhiệm vụ 8 lãnh đạo UBND TP HCM
- 02:15 Người dân bắt đầu nhận quà 2/9 từ hôm nay
- 03:08 Ông Lê Hoài Trung được giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao
- 04:00 Cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy
- 04:44 Giá vàng miếng lập kỷ lục mới, vượt 130 triệu đồng
- 05:40 Ông Trump rút đặc quyền an ninh của bà Harris
- 06:29 Chủ tịch Cuba sắp thăm Việt Nam
Xem tiếp
×
Điểm tin 17h: Bão cấp 8 vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, nhiều bản bị chia cắt | Cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy