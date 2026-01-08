VnExpress Khoa học công nghệ
Tech Awards 2024

Tech Awards 2025

Thứ năm, 8/1/2026, 15:00 (GMT+7)

Điểm nhấn tại phiên sáng Tech Awards 2025

Tech Awards 2025 mở màn với Tech Show, mang đến 5 phiên tham luận với những chủ đề công nghệ gắn liền với đời sống, đón 1.000 khách tham dự, sáng ngày 8/1.

Loạt xu hướng công nghệ được giới thiệu tại Tech Awards 2025
 
 

Văn Ngọc - Quế Anh

  Trở lại Khoa học công nghệTrở lại Khoa học công nghệ
×

Điều khoản sử dụng Chia sẻ:
Góp ý cho sự kiện

Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,
phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500

® 1997 -2025. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress

Liên hệ sự kiện:
Điện thoại: 0909.048.992 (Thanh Hương)
028.7300.9999 (TP HCM) - máy lẻ 8574
Email: techawards@vnexpress.net,
huongttt28@fpt.com

Tech Awards