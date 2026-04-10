Điểm đến xanh liền kề TP HCM cho dịp lễ 30/4

Đến Cần Giờ chạy marathon trên cung đường xuyên rừng kề biển hoặc ghé Đồng Nai, Tây Ninh cắm trại, chèo sub, là những hoạt động phù hợp gia đình dịp lễ 30/4-1/5.

Thay vì chỉ là một chuyến đi thư giãn, các điểm đến với nhiều lễ hội giúp kỳ nghỉ được mở rộng thành trải nghiệm đa lớp: vừa nghỉ ngơi trong không gian tự nhiên, vừa tham gia sự kiện thể thao - văn hóa.

Chạy marathon, đi tour sinh thái tại Cần Giờ

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 1,5 tiếng di chuyển, đủ gần để di chuyển trong ngày nhưng vẫn tạo những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo. Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, địa phương sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao, hướng đến nhóm runner cùng gia đình, giới trẻ.

Cung đường rừng Sác. Ảnh: Vingroup

Với nhóm khách yêu thể thao, giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ mang đến trải nghiệm chạy bộ trong không gian xanh. Giải được đánh giá có cung đường xanh nhất hệ thống, đưa 5.000 runner băng qua các khu vực bên trong đại đô thị Vinhomes Green Paradise, đường Duyên Hải lẫn trục Rừng Sác qua rừng ngập mặn.

Nếu muốn trải nghiệm không khí lễ hội nhưng vẫn hòa mình vào thiên nhiên, chương trình đem đến các buổi trình diễn âm nhạc, chuỗi minigame, gian hàng ẩm thực cùng điểm nhấn là màn pháo hoa bên biển tối 30/4. Các hoạt động diễn ra trong không gian mở, giúp người tham gia vừa tận hưởng không khí sôi động, vừa hòa mình vào khung cảnh tự nhiên.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Ngoài sự kiện chính, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động du lịch sinh thái: đi bộ trên các tuyến đường xuyên rừng để quan sát hệ thực vật đặc trưng, ngồi thuyền vào đầm dơi... Du khách cũng có thể chọn di chuyển bằng cano qua các tuyến sông để cảm nhận rõ hơn môi trường nước lợ.

Rừng ngập mặn tại đây đóng vai trò như lớp đệm sinh thái, tạo môi trường trong lành và ít chịu tác động của khói bụi. Không gian rừng giúp giảm tiếng ồn, trong khi khu vực ven biển mang lại cảm giác thoáng đãng và mở rộng tầm nhìn. Sự kết hợp giữa hai yếu tố này tạo nên một môi trường phù hợp cho việc nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng.

Đến Đồng Nai chèo sup, đạp xe

Đồng Nai là điểm đến được nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình lựa chọn cho các chuyến đi ngắn ngày, đặc biệt với xu hướng camping. Khu vực Hồ Trị An nổi bật với không gian rộng, mặt nước thoáng và địa hình bằng phẳng, thuận tiện cho việc dựng lều, tổ chức hoạt động ngoài trời hoặc nghỉ qua đêm. Du khách có thể kết hợp các hoạt động như chèo SUP, đạp xe hoặc đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh ven hồ.

Tại Hồ Trị An, thời điểm phù hợp để chèo SUP thường vào sáng sớm, khoảng 5h30-8h, khi mặt hồ còn phẳng, ít gió và ánh sáng dịu. Khung giờ này giúp việc di chuyển trên mặt nước thuận lợi hơn, đồng thời mở tầm nhìn rõ về cảnh quan xung quanh.

Nếu khám phá vào buổi chiều, du khách nên chọn khung thời gian 16h30 đến 18h, khi ánh nắng giảm dần, nhiệt độ dịu hơn và mặt nước ổn định. Hành trình đi qua các vùng nước lặng, khu vực gần đảo nhỏ và dải rừng ven hồ. Sau đó, nếu có nhu cầu khám phá rộng hơn, du khách có thể chèo xa ra giữa hồ với sự hỗ trợ của đội ngũ hướng dẫn, ghé các bãi đất nhỏ hoặc quay đầu theo hướng cũ tùy thời gian di chuyển.

Khu du lịch đảo Ó - Đồng Trường nằm giữa hồ Trị An. Ảnh: Phước Tuấn

Nối tiếp, du khách có thể đạp xe xuyên rừng Mã Đà. Cung đường ven hồ thoáng, dễ di chuyển, ánh sáng dịu, mang đến cảm giác thư thái khi hòa mình giữa thiên nhiên. Trên cung đường di chuyển, có thể dừng ngắm cảnh, check-in tại các bãi cỏ, mép nước hoặc các đoạn rừng thưa.

Leo núi, cắm trại trên Bà Đen

Nếu tìm kiếm trải nghiệm đa dạng hơn về địa hình, Tây Ninh là gợi ý phù hợp. Núi Bà Đen mang đến lựa chọn trekking cho du khách yêu khám phá với nhiều cung đường: đường cột điện, đường chùa, đường ống nước, Ma Thiên Lãnh, núi Heo, núi Phụng, đá trắng... Du khách nên xuất phát sớm, khoảng 5h-6h để tránh nắng và thuận lợi cho việc di chuyển, đi theo nhóm và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Từ chân núi, các cung leo đi qua lối mòn dưới tán rừng, sau đó chuyển sang địa hình dốc với đá tự nhiên và sườn núi thoáng.

Lưu ý, khi trekking núi Bà Đen, bạn cần đăng ký trước với kiểm lâm khu vực và cần có người dẫn đường thành thạo hoặc đăng ký tour với các đơn vị được cung cấp dịch vụ. Chuẩn bị thể lực tốt, trang bị giày trekking, nước uống, thức ăn nhẹ, vật dụng y tế, đèn pin. Nếu là người mới, bạn nên đi theo nhóm có người dẫn đường hoặc chọn tuyến trekking dễ. Nếu đi về trong ngày, du khách cần xuất phát sớm và lên kế hoạch xuống núi trước 15h để đảm bảo an toàn khi trời tối.

Nếu có nhiều thời gian, du khách có thể cắm trại qua đêm tại các khoảng đất bằng phẳng gần đỉnh hoặc lưng chừng núi, thuận tiện cho việc dựng lều, thưởng thức BBQ. Sáng hôm sau, khoảng 5h30-6h30 là thời điểm phù hợp để đón bình minh, sau đó tiếp tục di chuyển hoặc xuống núi.

Hoàng Đan