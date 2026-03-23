Điểm đặc biệt của khí hậu Cần Giờ

Cần Giờ kề biển, có diện tích rừng ngập mặt lớn, giúp không khí trong lành, nhiệt độ ổn định và môi trường thoáng đãng, phù hợp hoạt động tham quan, thể thao ngoài trời.

Nằm ở phía Đông Nam TP HCM, Cần Giờ có khí hậu mang đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa, đồng thời chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biển, hệ thống sông ngòi và diện tích rừng ngập mặn lớn. Sự kết hợp này tạo nên môi trường không khí thông thoáng, trong lành và dễ chịu hơn so với khu vực nội thành.

Nhiệt độ trung bình dao động khoảng 26-27 độ C. Nhờ gió biển và thảm rừng rộng, không khí được lưu thông tốt, giúp giảm cảm giác oi bức, đặc biệt vào buổi sáng và chiều.

Hệ thống sông ngòi và thảm xanh rừng ngập mặn dày đặc giúp không khí mát mẻ, trong lành quanh năm. Ảnh: Thanh Tùng

Khí hậu Cần Giờ phân thành hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ khoảng tháng 5 đến tháng 11, mang theo lượng nước lớn từ hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn. Trong thời gian này, nước ngọt kết hợp với thủy triều tạo nên môi trường nước lợ đặc trưng. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa giảm, độ mặn trong nước tăng lên do ảnh hưởng của biển.

Một điểm đáng chú ý là tác động của thủy triều. Nước lên xuống hai lần mỗi ngày không chỉ ảnh hưởng đến mực nước và độ mặn, còn góp phần điều hòa độ ẩm và nhiệt độ của khu vực. Nhờ đó, môi trường tự nhiên duy trì được trạng thái cân bằng, phù hợp với hệ sinh thái ngập mặn.

Bên cạnh đó, rừng ngập mặn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết vi khí hậu. Tán rừng giúp giảm bức xạ nhiệt, giữ độ ẩm và hạn chế chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Kết hợp với gió biển, các yếu tố này tạo nên điều kiện khí hậu riêng, góp phần duy trì không gian mát mẻ và dễ chịu tại Cần Giờ.

Cung đường Rừng Sác được bao quanh bởi rừng ngập mặn phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Nhờ không khí mát mẻ quanh năm, Cần Giờ phù hợp cho các hoạt động ngoài trời như đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe. Các tuyến đường ven rừng, ven biển cũng có địa hình tương đối bằng phẳng và ít phương tiện cơ giới, giúp việc di chuyển an toàn.

Trong số đó, tuyến đường Rừng Sác là trục chính đi qua khu vực rừng ngập mặn, được bao quanh bởi thảm thực vật hai bên. Với mặt đường rộng và lưu lượng xe không cao, tuyến đường này phù hợp cho các hoạt động như đạp xe và chạy bộ. Không gian rừng đước liên tục hai bên tạo cảm giác thoáng đãng, trong lành.

Sắp tới, cộng đồng chạy bộ sẽ có thêm cơ hội trải nghiệm các cung đường đặc trưng của địa phương khi VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ dự kiến tổ chức vào ngày 1/5. Đây là lần đầu hệ thống giải chạy VnExpress Marathon đặt chân đến "lá phổi xanh" của TP HCM.

Du khách tham quan rừng Sác. Ảnh: Thanh Tùng

Theo ban tổ chức, giải đấu dự kiến thu hút khoảng 5.000-8.000 vận động viên với bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Điểm nhấn của chặng đua này là cung đường kết hợp giữa không gian rừng ngập mặn và khu vực ven biển.

Cần Giờ cũng đang bước vào giai đoạn chuyển mình, khi đón mạng lưới hạ tầng quy mô lớn. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ rút ngắn hành trình từ trung tâm TP HCM xuống còn 13 phút; cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu mở ra trục kết nối du lịch liên vùng.

Nằm tại tâm điểm của mạng lưới đó, Vinhomes Green Paradise được định hướng trở thành trung tâm du lịch - kinh tế mới phía Nam TP HCM. Siêu đô thị hội tụ chuỗi tiện ích quốc tế như VinWonders Cần Giờ 122 ha, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, biển hồ Paradise Lagoon hơn 800 ha và tòa tháp Landmark 108 tầng. Nơi đây kỳ vọng đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Hoàng Đan