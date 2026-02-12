Dịch vụ làm đẹp kín khách dịp cuối năm

Ngày 12/2, tại một tiệm tóc nam trên đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân, 5 nhân viên làm việc liên tục phục vụ khách. Các dịch vụ được ưa chuộng gồm cắt, nhuộm và uốn.

Theo chủ tiệm, từ ngày 15 tháng Chạp, lượng khách bắt đầu tăng. Những ngày cận Tết, số khách gấp đôi ngày thường, đông nhất vào khung giờ 16h-19h. Dù đã đặt lịch trước, mỗi khách vẫn phải chờ trung bình khoảng 30 phút.