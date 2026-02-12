Dịch vụ làm đẹp kín khách dịp cuối năm

Ngày 12/2, tại một tiệm tóc nam trên đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân, 5 nhân viên làm việc liên tục phục vụ khách. Các dịch vụ được ưa chuộng gồm cắt, nhuộm và uốn.
Theo chủ tiệm, từ ngày 15 tháng Chạp, lượng khách bắt đầu tăng. Những ngày cận Tết, số khách gấp đôi ngày thường, đông nhất vào khung giờ 16h-19h. Dù đã đặt lịch trước, mỗi khách vẫn phải chờ trung bình khoảng 30 phút.
Một lượt cắt tóc mất khoảng 30 phút, trong khi uốn hoặc nhuộm kéo dài 2-3 tiếng. Khi tóc đã vào thuốc và cố định bằng lô, khách ngồi chờ, nhường ghế cho người khác cắt nhằm tiết kiệm thời gian.
Anh Nguyễn Minh Hiếu, chủ tiệm, cho biết năm nay khách chuộng các kiểu tóc Ivy League, side part. Lượng khách tăng đột biến những ngày cận Tết khiến nhân viên phải tăng ca, có hôm làm đến 23h. Mỗi cơ sở được bổ sung thêm một thợ.
“Tôi không tăng giá dịch vụ để khách quen được sử dụng với chi phí tốt nhất”, anh Hiếu nói.
Tiệm cắt tóc trên đường Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm thời điểm này phục vụ từ trẻ em đến người cao tuổi.
Cửa hàng tóc nữ của bà Yến Nhi, phường Đại Kim, phục vụ khoảng 30 khách mỗi ngày vào thời điểm bình thường. Dịp cận Tết, lượng khách tăng lên 70-80 người.
Theo bà Nhi, năm nay mẫu tóc “cục bung”, cắt tạo hình được nhiều người lựa chọn. Mỗi khách làm kiểu này mất 4-6 tiếng với nhiều công đoạn như cắt, uốn và nhuộm.
Trước Tết, bà Nhi không thuê thêm nhân viên, song tiệm mở cửa xuyên kỳ nghỉ. Từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng (âm lịch), mỗi nhân viên thời vụ được trả 1 triệu đồng một ngày.
Ngoài làm tóc, các dịch vụ chăm sóc da như bóc mụn, massage mặt cũng hút khách. Sau khi bôi gel và dán giấy lột mụn, khách chờ khoảng 15 phút cho khô rồi thực hiện, giá 40.000 đồng mỗi lần.
Cách đó khoảng 4 km, một tiệm nail trên đường Nguyễn Trãi luôn kín khách. Do không gian có bụi và mùi sơn, hầu hết khách đeo khẩu trang trong lúc làm.
Nguyễn Bảo Ngọc (18 tuổi, phường Phan Chu Trinh) di chuyển hơn 6 km đến tiệm để làm mẫu móng mắt mèo. Dù đã đặt lịch trước 10 ngày, cô vẫn chờ khoảng một tiếng mới đến lượt. “Cuối năm, dịch vụ ở đâu cũng đông nên tôi thấy thoải mái với thời gian chờ này”, Ngọc nói.
Hoàng Giang