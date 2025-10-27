Dịch vụ hậu mãi chăm sóc sản phẩm toàn diện của Daikin

Dịch vụ hậu mãi đến từ Daikin Vietnam hướng đến bảo vệ sản phẩm toàn diện hơn và đồng hành cùng vòng đời sản phẩm.

Đại diện thương hiệu cho biết, do điều kiện thời tiết thất thường nên nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Việc bảo trì và kiểm tra điều hòa cũng trở nên rất cần thiết để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định. Điều hòa hiện nay không còn dừng lại ở chức năng làm mát mà còn phục vụ khách hàng với nhiều tính năng như: làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện, hoạt động êm... Sản phẩm cũng phải bền bỉ, vận hành ổn định qua nhiều năm.

Thấu hiểu yêu cầu về nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ hậu mãi, Daikin Vietnam đồng hành lâu dài cùng trải nghiệm sử dụng của người dùng với nhiều dịch vụ.

Gói chăm sóc điều hòa

"Gói chăm sóc bảo vệ toàn diện máy điều hòa" với điểm nổi bật nằm ở quyền lợi người dùng được gia hạn bảo hành thêm từ 1 đến 2 năm, nâng tổng thời gian bảo vệ lên đến 3 năm. Gói dịch vụ bao gồm quy trình vệ sinh, khử khuẩn 15 bước bằng hơi nước nóng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo làm sạch bụi bẩn và loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc, giúp không khí điều hoà trong lành hơn. Khách hàng cũng sẽ nhận được phiếu giảm giá 50% cho lần vệ sinh tiếp theo.

Cách tiếp cận này cho thấy dịch vụ hậu mãi lâu dài của thương hiệu Nhật Bản. Ngoài giải quyết sự cố tức thời, Daikin Vietnam hướng đến đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và bền bỉ trong dài hạn, qua đó kiến tạo sự an tâm về vận hành cho người dùng.

Ngoài sửa chữa sự cố, Daikin Vietnam còn phục vụ nhu cầu vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa. Ảnh: Daikin Vietnam

Bảo hành điện tử

Việc lưu trữ giấy tờ như phiếu bảo hành, hóa đơn, xác thực nhiều bước mang đến sự bất tiện cho khách hàng, khiến nhiều người bỏ lỡ quyền lợi chính đáng. Nhằm cải thiện sự bất cập này, Daikin phát triển hệ thống bảo hành điện tử qua ứng dụng Daikin Vietnam, giúp đơn giản hóa quy trình và tăng tính minh bạch.

Chỉ cần thao tác trên điện thoại thông minh, người dùng có thể kích hoạt bảo hành, tra cứu thông tin sản phẩm, lịch sử sửa chữa và gia hạn các gói chăm sóc mà không cần đến giấy tờ. Giải pháp này xóa bỏ những trở ngại có thể xảy ra về quá trình bảo hành, cũng như đặt ra một tiêu chuẩn mới về quyền lợi khách hàng và sự minh bạch trong dịch vụ hậu mãi.

Hệ thống chăm sóc khách hàng

Đại diện thương hiệu cho biết, các sản phẩm như điều hòa không khí cần đảm bảo về chất lượng và vòng đời sử dụng. Không chỉ cung cấp đa dạng dịch vụ từ sửa chữa, bảo trì định kỳ đến vệ sinh chuyên sâu, Daikin tôn trọng lịch hẹn do khách hàng lựa chọn đảm bảo sự thuận tiện, mang lại sự yên tâm và tin tưởng.

Hãng đặt ra tiêu chuẩn tiếp nhận cuộc gọi trong vòng 10 giây, nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng. Đội ngũ hơn 500 kỹ sư, kỹ thuật viên và tư vấn viên toàn quốc, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng dịch vụ (SCRM) kết hợp cùng thiết bị cầm tay thông minh ThinkLet là giải pháp công nghệ được Daikin Vietnam vận hành, giúp việc tiếp nhận, điều phối và xử lý yêu cầu được thực hiện nhanh với độ chính xác cao.

Hệ thống chăm sóc khách hàng hiện đại cùng đội ngũ chuyên viên giúp đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ảnh: Daikin Vietnam

"Daikin Vietnam cam kết sự đồng hành, hỗ trợ lâu dài với người dùng, góp phần kiến tạo cũng như giữ vững nên triết lý không khí lý tưởng", đại diện hãng chia sẻ.

Yên Chi