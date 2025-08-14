Đêm chung kết hội diễn 80 năm Bưu điện Việt Nam

Hơn 350 nhân viên Bưu điện Việt Nam biểu diễn 17 tiết mục tại đêm chung kết hội diễn, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngành.

Tối 11/8, đêm chung kết Hội diễn Văn nghệ Tự hào 80 năm - Bưu điện Việt Nam khép lại tại Hà Nội với 17 tiết mục đặc sắc, quy tụ nhân sự từ các đơn vị của Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc.

Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Quang Hưởng, Phó chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn, đại diện Bưu điện các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng Lãnh đạo các Ban chức năng Khối Cơ quan Tổng công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các đơn vị thành viên.

Hình ảnh trong đêm diễn. Ảnh: Liên Hương

Tổng giám đốc Chu Quang Hào khẳng định, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, phong trào văn hóa, văn nghệ luôn được Bưu điện Việt Nam quan tâm, trở thành một phần đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên.

"Đây không chỉ là sân khấu để tỏa sáng tài năng, mà còn là nhịp cầu kết nối các thế hệ, gửi gắm thông điệp về một chặng đường 80 năm hào hùng và khát vọng vươn xa trong tương lai", ông nói.

Ban Giám khảo chuyên môn của hội diễn gồm: bà Đỗ Hương Giang - Trưởng khoa Thanh Nhạc - Piano, Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung ương; Thượng tá Nguyễn Tuấn Ngọc - NSƯT, Biên đạo múa, Trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Nghĩa - nguyên phó đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ.

Ban giám khảo đánh giá 17 tiết mục đều được dàn dựng công phu, thể hiện tâm huyết của những người vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu cảm xúc nghệ thuật.

Kết quả, ban tổ chức trao giải Đặc biệt cho Công ty Logistics; giải Nhất cho Cơ quan Tổng công ty; hai giải Nhì cho Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang; 6 giải Ba cho Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, Bưu điện tỉnh Quảng Bình, Bưu điện tỉnh Ninh Thuận, Bưu điện tỉnh Yên Bái, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh; 7 giải Khuyến khích cho Bưu điện TP Hải Phòng, Bưu điện Trung tâm Hoàn Kiếm, Bưu điện TP Hà Nội, Bưu điện tỉnh Đồng Nai, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh Bắc Giang, Bưu điện tỉnh Hòa Bình.

Giải phong trào thuộc về 14 đơn vị, gồm Bưu điện tỉnh Nam Định, Bắc Kạn, Quảng Trị, TP Cần Thơ, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS), Trung tâm Chương Mỹ, Đông Anh, Thanh Trì, Công ty Dịch vụ số Bưu điện, Kiên Giang, Điện Biên, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện, Cao Bằng, Thanh Hóa.

Lưu Quý