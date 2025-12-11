Đề xuất ý tưởng 'Áo phao cứu hộ thông minh Modular'

Trước yêu cầu cấp thiết về nâng cao an toàn hàng hải và ứng phó thiên tai tại Việt Nam, chúng tôi trân trọng đề xuất ý tưởng dự án "Áo phao cứu hộ thông minh Modular" tới Bộ Khoa học và Công nghệ.



Đây là giải pháp cứu sinh toàn diện, vượt trội nhờ thiết kế modul hóa tiên tiến, tích hợp linh hoạt 03 thành phần thiết yếu:



Áo phao cốt lõi: Sử dụng vật liệu siêu bền, cơ chế tự động bơm hơi khi gặp nước, tích hợp đèn LED và còi tiêu chuẩn IMO.



Modul gói sinh tồn (Tách rời): Túi chống nước IP68 chứa thực phẩm năng lượng cao và dụng cụ y tế cấp cứu, dễ dàng tháo lắp nhanh.



Modul công nghệ định vị: Tích hợp thiết bị PLB và GPS, cho phép phát tín hiệu vị trí chính xác ngay khi gặp nạn.



Cấu trúc modul không chỉ tối ưu hóa quy trình sản xuất và bảo trì mà còn tạo ra một hệ thống "all-in-one", giúp tăng tối đa cơ hội sống sót cho ngư dân và người dân vùng lũ.



Kính mong Quý Bộ xem xét và hỗ trợ để hiện thực hóa giải pháp công nghệ mang tính nhân văn và thực tiễn cao này.

Nguyễn Văn Sao