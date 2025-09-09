Đề xuất xây dựng mạng xã hội trên nền ứng dụng VneID

Bộ trưởng và nhân dân cả nước đều mong muốn có một mạng xã hội của người Việt tuy nhiên hiện nay việc xây dựng rất khó, trong đó khó nhất là làm sao kêu gọi người dân sử dụng mạng xã hội do người Việt Nam tạo ra.

Tôi xin đề xuất:

- Xây dựng mạng xã hội trên nền ứng dụng VneID

- Chỉ cần xây dựng mạng xã hội của người Việt trên nền ứng dụng VneID lập tức mạng xã hội này sẽ có hàng chục triệu người dùng.

- Để gia tăng sự tương tác cần có cơ chế kết bạn tự động theo 2 phương thức kết nối. Thứ nhất sử dụng cách Zalo đang áp dụng là 2 bên có lưu danh bạ sẽ tự kết bạn. Thứ 2 nếu ở cùng tổ dân phố sẽ tự follow điều này giúp tạo mối tương tác hiện hữu trên nền tảng mạng xã hội này và cũng có sự mới mẻ khi kết nối người dân trong thôn, tổ dân phố và hàng xóm láng giềng. Đây là 2 phương thức kết nối sẽ tạo được liên kết ngay cho người dùng mạng xã hội VneID.

- Để thu hút người dân tương tác cần sử dụng mạng xã hội này là nơi để thông báo các thông tin hành chính, chính trị nóng thông tin về chính sách tăng lương, chính sách trợ cấp, lịch nghỉ lễ tết và rất nhiều nội dung mà nhà nước nắm ưu thế, thông tin Chính phủ... ưu tiên xuất hiện đầu tiên trong toàn bộ hệ thống thông tin để người dân muốn biết sớm thì cần sử dụng mạng VneID.

Khi người dân đã có tài khoản, có sự kết nối và có nhu cầu cần phải vào ứng dụng VneID thì việc xây dựng các nội dung hấp dẫn, sáng tạo cần có sự vào cuộc của các đơn vị chuyên về truyền thông, marketing để tiếp tục phát triển mạng xã hội này.