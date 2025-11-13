Đề xuất trợ cấp 12 tháng lương cho viên chức mất việc do sắp xếp

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân kiến nghị hỗ trợ tối thiểu 12 tháng lương cho viên chức thôi việc vì sắp xếp tổ chức, nhằm giảm áp lực tài chính và giúp họ ổn định cuộc sống.

Sáng 13/11, thảo luận dự án Luật Viên chức sửa đổi, nhiều đại biểu cho rằng quy định về thôi việc hiện nay chưa phân biệt rõ trường hợp viên chức tự nguyện nghỉ và trường hợp buộc phải nghỉ do sáp nhập đơn vị. Trong các đợt tổ chức lại bộ máy, nhiều viên chức rơi vào tình trạng dôi dư dù vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhưng đơn vị không còn vị trí phù hợp.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn TP HCM) đề nghị cơ quan quản lý có trách nhiệm chủ động bố trí hoặc giới thiệu viên chức dôi dư sang đơn vị khác, thay vì chấm dứt hợp đồng khi họ vẫn đáp ứng vị trí việc làm. Bà cho rằng viên chức ở độ tuổi 30-55 đang ở giai đoạn chín về năng lực, kinh nghiệm, cần được tạo điều kiện tiếp tục cống hiến, tránh lãng phí nguồn lực.

Bà kiến nghị viên chức phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức được nhận trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương và được ưu tiên giới thiệu việc làm trong hệ thống công hoặc ở khu vực chuyển tiếp. Chính sách này sẽ giúp giảm áp lực thất nghiệp cho nhóm viên chức trung niên đang phải gánh nặng chăm lo gia đình, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc không bỏ rơi người lao động ở khu vực công.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Đoàn TP HCM). Ảnh: Hoàng Phong

Nữ đại biểu cũng đề xuất bổ sung chính sách đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho viên chức khi thay đổi tổ chức hoặc lĩnh vực công tác. Các khóa đào tạo kỹ năng số, quản lý dự án hay chuyên môn mới cần được hỗ trợ và tính vào thời gian công tác liên tục, giúp viên chức tái hòa nhập công việc và Nhà nước giữ được nguồn nhân lực đã qua đào tạo.

Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải đồng tình với các định hướng lớn của dự thảo luật, đặc biệt là tăng tính tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ các đơn vị ở vùng sâu để có điều kiện cải cách tiền lương cho viên chức.

Về việc ký hợp đồng để thu hút nhân lực chất lượng cao, ông Hải cho rằng luật cần quy định rõ nguyên tắc xác định những người có trình độ cao, kèm theo ưu đãi về lương, đãi ngộ và điều kiện làm việc. Đồng thời, dự luật cần làm rõ lĩnh vực áp dụng hợp đồng lao động và lĩnh vực phù hợp với hợp đồng dịch vụ, tránh áp dụng chung chung.

Ông đề nghị ưu tiên thu hút nhân lực ở các ngành khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, y tế, giáo dục; đồng thời mở rộng ưu tiên cho lĩnh vực đất đai, xây dựng, kế toán và các đơn vị sự nghiệp công đang thiếu nhân lực.

Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua dự án Luật Viên chức vào ngày 10/12.

Sơn Hà