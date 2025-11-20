Đề xuất phát hành sách giáo khoa điện tử

Một số đại biểu đề nghị xây dựng bộ sách giáo khoa điện tử, cho học sinh khó khăn mượn thiết bị và kiểm soát lạm dụng sách tham khảo để giáo dục đạt hiệu quả thực chất.

Sáng 20/11, góp ý Nghị quyết về chính sách đặc thù phát triển giáo dục, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) nhấn mạnh bộ sách thống nhất và cấp miễn phí là bước tiến quan trọng về công bằng giáo dục, nhưng chỉ có ý nghĩa khi được quản lý chặt chẽ. Bà cho biết nhiều nơi dù không thu tiền sách giáo khoa nhưng phụ huynh vẫn phải mua thêm sách bài tập, sách nâng cao có nội dung trùng lặp, khiến gánh nặng chi phí không giảm.

Từ những bất cập đó, bà Tú Anh đề xuất nghiên cứu bộ sách giáo khoa điện tử, đồng thời hỗ trợ học sinh khó khăn được mượn thiết bị đọc. "Hình thức điện tử giúp tiết kiệm chi phí in ấn, cho phép sách dùng lại nhiều năm và phù hợp quá trình chuyển đổi số trong giáo dục", nữ đại biểu nói.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (chuyên trách đoàn Lâm Đồng). Ảnh: Hoàng Phong

Quan điểm này tương đồng với ý kiến của đại biểu Dương Minh Ánh (Hiệu trưởng Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) khi thảo luận tại tổ trước đó. Bà Ánh cho rằng cấp mới sách giấy hằng năm dễ dẫn đến lãng phí vì nhiều bộ sách bị bỏ lại sau mỗi năm học, trong khi mô hình cho mượn sách từ thư viện trường và phát triển sách giáo khoa điện tử là giải pháp tiết kiệm và bền vững hơn.

Bà Ánh nhấn mạnh dù chi phí đầu tư hạ tầng số ban đầu lớn, nhưng về lâu dài sẽ giảm đáng kể chi phí học tập cho phụ huynh, đồng thời cho phép nội dung sách được cập nhật nhanh và tích hợp hình ảnh, video, bài tập tương tác. Đây cũng là cơ hội để giáo viên nâng cao năng lực số và đổi mới phương pháp dạy học.

Cần làm rõ môn học cần sách và siết quy trình thẩm định

Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện Trần Thị Nhị Hà nêu thêm bất cập khi dự thảo Luật Giáo dục chưa xác định rõ môn nào bắt buộc phải có sách giáo khoa. Nhiều môn mang tính trải nghiệm, vận động như thể chất hay hoạt động trải nghiệm vẫn in đủ sách dù hầu như không sử dụng, gây lãng phí. Bà đề nghị quy định rõ phạm vi môn cần sách và giao cơ quan chuyên môn hướng dẫn chi tiết.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP HCM) lo ngại cơ chế thẩm định, phê duyệt và chỉnh sửa sách chưa minh bạch, trong khi giáo viên là người chịu áp lực trực tiếp khi sách có sai sót. Ông đề nghị quy định rõ trách nhiệm giải trình của Hội đồng quốc gia thẩm định và quy trình sửa sách.

Quốc hội dự kiến thông qua các luật giáo dục sửa đổi ngày 10/12 và Nghị quyết về cơ chế đặc thù thực hiện Nghị quyết 71 vào ngày 11/12.

Sơn Hà