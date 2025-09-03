Đề xuất nhiều chính sách để Việt Nam có những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu

Nghị quyết 57 đặt mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam có 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến; Thu hút thêm ít nhất 5 tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam. Tôi xin hỏi hiện có chính sách nào để hiện thực hóa điều này? Doanh nghiệp muốn tham gia cần phải làm gì?

Nguyễn Bình

Trả lời:

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết đã đặt mục tiêu đến năm 2030:

- Tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.

- Thu hút thêm ít nhất 3 tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam.

* Mục tiêu đến năm 2045:

- Tối thiểu có 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.

- Thu hút thêm ít nhất 5 tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên và các mục tiêu khác đã đề ra tại Nghị quyết 57-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành các nhiệm vụ, giải pháp và giao cho các Bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng, đề xuất ban hành và triển khai, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến nội dung mà phóng viên đề cập:

(1) Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Bộ tiêu chí để xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.

(2) Bộ, ngành, địa phương công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia giải quyết

(3) Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và trình Thủ tướng công bố danh mục các nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số; đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện.

(4) Các Bộ, ngành xây dựng, ban hành chương trình đẩy mạnh sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, logistics, du lịch...)

(5) Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an toàn, an ninh mạng.

(6) Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Đề án hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu.

(7) Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và trình Thủ tướng ban hành cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số.

(8) Bộ Tài chính chủ trì, các bộ ngành, địa phương thường xuyên rà soát, xây dựng cơ chế thu hút doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam theo nguyên tắc: sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên; có phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam; có đầu tư Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam với tỉ lệ 1% - 3% doanh thu...

Các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên đang được các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với nhiệm vụ mà Bộ KH&CN được Chính phủ giao chủ trì, dự kiến phương thức hình thành doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến sẽ thông qua việc nhà nước sẽ đặt hàng, giao doanh nghiệp triển khai các bài toán lớn chiến lược mang tầm quốc gia đồng thời thông qua các giải pháp hỗ trợ khác liên quan như ưu tiên được vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ kêu gọi, thu hút từ các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, dự kiến một số giải pháp như sau:

(1) Các bộ, ngành, địa phương công bố tối thiểu một (01) Bài toán lớn chiến

lược mang tầm quốc gia để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công

nghệ chiến lược, an toàn an ninh mạng và xây dựng tiêu chí đánh giá, quy trình

lựa chọn doanh nghiệp tham gia, thực hiện.

(2) Áp dụng và tổ chức triển khai cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ để lựa chọn

doanh nghiệp tham gia, thực hiện Bài toán lớn chiến lược mang tầm quốc gia của

các bộ, ngành và địa phương.

(3) Tổ chức triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi thấp hơn

thị trường tối thiểu 2% đối với các doanh nghiệp thực hiện các Bài toán lớn chiến

lược mang tầm quốc gia trong thời gian 5 năm.

(4) Hỗ trợ kêu gọi các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, Quỹ đầu tư phát triển

công nghiệp chiến lược nhằm đầu tư cho việc triển khai các Bài toán lớn chiến

lược mang tầm quốc gia trong lĩnh vực hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công

nghệ chiến lược, an toàn an ninh mạng.

(5) Hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện các Bài toán lớn chiến lược

mang tầm quốc gia thông qua việc hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ từ

nước ngoài, bảo hộ sở hữu trí tuệ.

(6) Triển khai việc ưu tiên các doanh nghiệp thực hiện các Bài toán lớn

chiến lược mang tầm quốc gia tham gia chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại

nhằm hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ, kết nối mở rộng thị trường trong và

ngoài nước...

Các đề xuất nêu trên, Bộ KH&CN đã gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và trực tiếp các doanh nghiệp công nghệ số để làm cơ sở đề xuất Thủ tướng xem xét, ban hành nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu lực hiệu quả thi hành sau này.

Bộ Khoa học và Công nghệ