Đề xuất mô hình thông minh bảo vệ dân vùng lũ

Tôi xin đề xuất xây dựng hệ thống giải pháp cứu hộ thông minh: Bảo vệ tính mạng người dân vùng lũ bằng công nghệ và mô hình công - tư bền vững.



Trước thực trạng Việt Nam ghi nhận hàng trăm ca tử vong do lũ lụt mỗi năm trong khi các thiết bị cứu hộ hiện tại chủ yếu là đồ cơ bản, không đủ khả năng giúp người dân sống sót trong thời gian dài chờ cứu trợ. Tôi đề xuất một hệ thống giải pháp cứu hộ thông minh nhằm trang bị cho người dân vùng trũng/ven biển những thiết bị sinh tồn tích hợp, tin cậy.

Sản phẩm cốt lõi: Áo phao/xuồng chất liệu bền, tích hợp còi, vạch phản quang, đèn LED kích hoạt nước.

Mô đun sinh tồn: Gói thức ăn/nước uống đóng gói tách rời, gắn ngoài, dễ thay thế định kỳ.

Công nghệ định vị: Thiết bị phát tín hiệu định vị cá nhân (PLB) một nút bấm, gửi tín hiệu SOS chính xác đến trung tâm cứu nạn.

Để giải quyết thách thức về chi phí (ước tính khoảng 5-6 triệu/bộ), tôi đề xuất mô hình huy động vốn Nhà nước (40%), doanh nghiệp lớn (30%), tổ chức quốc tế (20%), người dân đóng góp (10%).

Dự án do Bộ Quốc phòng chủ trì R&D, sản xuất theo tiêu chuẩn quân sự, đảm bảo chất lượng. Việc tận dụng hạ tầng cứu nạn sẵn có, số hóa quản lý, và diễn tập định kỳ sẽ đảm bảo tính bền vững. Đây không chỉ là sáng kiến sản phẩm mà là một chiến lược an sinh xã hội, có tiềm năng nhân rộng quốc tế.

Nguyễn Văn Sao