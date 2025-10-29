Đề xuất lập lực lượng cứu trợ nhân dân

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề xuất thành lập lực lượng cứu trợ nhân dân để đáp ứng yêu cầu ứng phó thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Thảo luận tình hình kinh tế xã hội tại Quốc hội sáng 29/10, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Phó đoàn Hải Phòng) cho biết trong những tháng đầu năm 2025, cả nước đã xảy ra 16 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, hơn 200 vụ sạt lở đất, gây thiệt hại hàng nghìn hecta hoa màu. Những con số này không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai mà còn cho thấy hạn chế trong khả năng ứng cứu tại chỗ.

Hiện Việt Nam có Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, song lực lượng này mỏng, hoạt động kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn và trang thiết bị, chưa đáp ứng yêu cầu ứng cứu nhanh trong điều kiện thời tiết cực đoan. "Đã đến lúc cần thành lập lực lượng cứu trợ nhân dân - một mạng lưới cứu hộ cơ sở được huấn luyện, trang bị kỹ năng cơ bản, phối hợp cùng lực lượng chuyên trách khi có thiên tai", bà Nga nói, nhấn mạnh đây không chỉ là lực lượng tình nguyện mà còn là thành tố quan trọng trong chiến lược phòng thủ dân sự và thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia.

Theo bà, Nhật Bản sau thảm họa kép năm 2011 đã xây dựng mạng lưới đội cứu hộ cộng đồng phủ khắp 80% địa phương; Philippines cũng có lực lượng tương tự ở từng làng, được huấn luyện sơ cứu, cứu hộ và hướng dẫn sơ tán. Nhờ đó, tỷ lệ thương vong do thiên tai giảm rõ rệt, người dân chủ động hơn, không còn tâm lý ỷ lại. "Việt Nam có thể học tập mô hình này, nhất là khi thiên tai xảy ra ngày càng dồn dập và khó lường", bà nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cùng quan tâm vấn đề thiên tai, PGS Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) bày tỏ "rất đau lòng" khi người dân nhiều địa phương phải chống chọi với bão lũ, sạt lở trong những ngày qua. Ông đề xuất Chính phủ trình Quốc hội gói tài chính khẩn cấp, bao gồm tăng bội chi và chi ngân sách vượt dự toán, nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo ông, Chính phủ còn dư địa để thực hiện do bội chi ngân sách giai đoạn 2021-2025 mới ở mức 3,2% GDP, thấp hơn kế hoạch 3,6%. Gói hỗ trợ này, theo ông Ngân, sẽ giúp sửa chữa hạ tầng bị hư hại và mang lại hạnh phúc thiết thực cho người dân.

Đại biểu Tô Ái Vang (Phó đoàn Cần Thơ) cũng đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá hạ tầng giao thông tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão, sạt lở; sớm có phương án bổ sung ngân sách để khắc phục, đồng thời hỗ trợ người dân chủ động ứng phó với hạn hán và thiên tai.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đến sáng nay, mưa lũ tại miền Trung đã làm 9 người chết, 5 người mất tích, trong đó Đà Nẵng có 6 người chết, 4 người mất tích; Huế 1 người chết, 1 người mất tích; Quảng Ngãi 2 người chết. Hiện 32/40 xã, phường của Huế với 35.000 hộ dân và 39 xã, phường của Đà Nẵng với 75.000 hộ đang bị ngập sâu, chia cắt.

Trước đó giữa tháng 10, bão Matmo gây mưa lũ làm 18 người chết, 16 người bị thương; hơn 33.600 ha hoa màu, gần 1.500 ha cây ăn quả và 1,3 triệu con gia cầm bị thiệt hại. Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 12.200 tỷ đồng, tiếp đến là Cao Bằng 2.000 tỷ, Bắc Ninh 1.670 tỷ và Lạng Sơn 1.050 tỷ.

Vũ Tuân - Anh Tú