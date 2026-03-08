Đề xuất hỗ trợ đến 100% phí thuê giải pháp công nghệ số cho hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã siêu nhỏ có thể được hỗ trợ 100% chi phí thuê giải pháp công nghệ, thông qua phiếu hỗ trợ chuyển đổi số.

Đây là một phần trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Chuyển đổi số, đang được Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến đến ngày 13/3.

Một trong những nội dung lớn của dự thảo là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển kinh tế số, chia thành hai nhóm, gồm "siêu nhỏ" và "nhỏ và vừa".

Nhóm gồm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê giải pháp công nghệ số, nền tảng số cơ bản, nền tảng dùng chung, như quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, chữ ký số, thương mại điện tử. Danh mục giải pháp sẽ do Bộ Tài chính công bố.

Ngoài ra, họ cũng được hỗ trợ tối đa 100% phí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chuyển đổi số, năng lực số cơ bản; 100% phí mua sắm, thuê sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an ninh mạng nhằm bảo vệ hệ thống thông tin và an ninh dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp; miễn phí đánh giá mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số.

Với nhóm hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ tối đa 50% phí thuê các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số cơ bản, như quản trị số, tài chính số, quản lý tích hợp đa kênh, thương mại điện tử. Việc hỗ trợ tương tự cũng được áp dụng cho sản phẩm, giải pháp số, nền tảng số chuyên sâu ngành, lĩnh vực, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu kinh doanh, chi phí mua sắm, thuê các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an ninh mạng. Danh mục các nền tảng sẽ do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Nhóm này cũng được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước về năng lực số cơ bản; 50% chi phí đào tạo, bồi dưỡng về năng lực số trong nước nâng cao, không quá 10 triệu đồng/người/năm. Nhà nước cũng hỗ trợ một phần chi phí đánh giá mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số, tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp.

Hoạt cảnh về ứng dụng chuyển đổi số tại diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam, tháng 12/2025. Ảnh: Giang Huy

Việc xác định nhóm sẽ dựa trên tiêu chí về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, được thành lập và hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã, đồng thời có tối thiểu 51% vốn điều lệ do cá nhân, tổ chức Việt Nam nắm giữ.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được ưu tiên.

Về hình thức, dự thảo đưa ra phương án thực hiện qua Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số, dưới dạng điện tử, phát hành, quản lý và sử dụng trên Hệ thống thông tin hỗ trợ chuyển đổi số do cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Dự thảo cũng đưa ra một số hình thức như hỗ trợ kinh phí trực tiếp thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và quỹ sử dụng ngân sách nhà nước; hỗ trợ trực tiếp bằng ngân sách cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năng lực số; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ các hoạt động cung cấp, dịch vụ thuộc danh mục các ngành kinh tế số lõi.

Theo tờ trình dự thảo, việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn. 97,3% tổng số doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đóng góp khoảng 45% GDP, tạo 60% việc làm, tương đương 35 triệu lao động. Đây cũng được đánh giá là lực lượng "có tác động kinh tế rất lớn nhưng hiệu quả hoạt động còn yếu".

Ở nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, bình quân cứ hai doanh nghiệp có lãi thì có một thua lỗ, trong khi tỷ lệ này là 3:2 ở doanh nghiệp nhỏ và 7:3 ở doanh nghiệp vừa. Nhóm này cũng được đánh giá mức độ chuyển đổi số thấp, như chỉ 16% áp dụng giải pháp tổng thể nội bộ như ERP, CRM, 5% đã số hóa toàn diện, bước đầu tích hợp dữ liệu và ứng dụng AI.

Ngoài điều khoản về việc hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, dự thảo Nghị định với 9 chương, 85 điều cũng đưa ra định nghĩa cụ thể cho các khái niệm liên quan đến chuyển đổi số, các quy định về việc xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch chuyển đổi số; việc cung cấp thông tin của các cơ quan trên môi trường số, quy định với các hệ thống số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến...

Luật Chuyển đổi số được Quốc hội thông qua vào tháng 12/2025 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Lưu Quý