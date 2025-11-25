Đề xuất giải pháp ngắn hạn ứng phó lũ lụt

Hiện nay tình trạng ngập lụt tại các địa phương xảy ra cực kỳ nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới con người, của cải vật chất và đời sống sinh hoạt hàng ngày. Tôi cho rằng trước hết các địa phương chưa thể khắc phục một sớm một chiều ngay được, vì vậy giải pháp trước mắt cần:

- Xây một số nhà ở xã hội cao tầng, chắc chắn tại những vùng có khả năng ngập lụt cao để người dân có thể lánh nạn khi có thông báo Bão hoặc xả lũ.

- Các địa phương phải dự trù thuyền, cano, xuồng máy số lượng đảm bảo ứng cứu khi cần.

- Tuyển người tài hoặc chuyên gia khí tượng thủy văn nước ngoài về tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ hiện tại.

- Đưa môn bơi vào môn bắt buộc từ tiểu học.

Tạ Văn Đại