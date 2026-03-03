Đề xuất cung cấp hạ tầng mạng chuyên biệt cho sinh viên

Trong khi đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số và công nghệ 4.0, thì thực tế ở nhiều giảng đường, mạng thường xuyên chập chờn, tê liệt lúc đông người. Việc hạ tầng wifi tại các trường đại học hiện nay quá yếu và thiếu đồng bộ khiến các cháu phải chật vật tự chi trả các gói 4G đắt đỏ hoặc tốn kém ra quán cà phê chỉ để tải tài liệu, xem bài giảng quốc tế hay làm việc nhóm trực tuyến.



Internet tốc độ cao ngày nay không phải là tiện ích cộng thêm, mà phải được coi là hạ tầng thiết yếu như điện và nước sạch đối với môi trường giáo dục. Chúng ta không thể kỳ vọng sinh viên sẽ trở thành những nhân lực chất lượng cao, giỏi đổi mới sáng tạo khi ngay cả việc tra cứu dữ liệu hay thao tác trên nền tảng đám mây cũng mất hàng chục phút vì rớt mạng. Đầu tư một hệ thống wifi miễn phí, phủ sóng rộng và thực sự mạnh tại giảng đường chính là bước đệm cơ bản và hiệu quả nhất để nâng tầm chất lượng giáo dục đại học.



Do đó, tôi kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét chủ trì, phối hợp cùng các Bộ ngành liên quan và các tập đoàn viễn thông lớn để triển khai ngay một đề án nâng cấp hạ tầng mạng chuyên biệt cho sinh viên. Cần có cơ chế đầu tư để phủ sóng wifi tốc độ cao, miễn phí tại tất cả các khu tự học, thư viện và ký túc xá trên cả nước.

Trần Hải Dung