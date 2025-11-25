Đề xuất chế tạo quả cầu cứu hộ làm nơi ẩn nấp an toàn trong thiên tai

Tôi đề xuất nghiên cứu, chế tạo quả cầu cứu hộ, giúp bà con có nơi ẩn nấp an toàn trong thiên tai. Qua tham khảo tôi thấy việc chế tạo khả thi và không tốn kém nếu sản xuất hàng loạt (khoảng 5 triệu/quả).

Mô phỏng về quả cầu cứu hộ. Ảnh: NVCC

Nếu có quả cầu này, người dân có thể chủ động ẩn nấp và tránh thiên tai (lũ lụt, sạt lở...) một cách an toàn, không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ngồi chịu mưa gió trên mái tôn. Công tác cứu hộ cũng dễ dàng hơn.

Hokhanhquynh